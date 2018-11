Tiziana Boldrini In prima nazionale al teatro OffOff, Mimì, in arte Mia

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniIn prima nazionale al teatro OffOff, Mimì, in arte Mia Martini è l'omaggio musicale a una delle più grandi e indimenticate artiste del panorama italiano, firmato e interpretato da Melania Giglio.Ha scelto Mimì, perché?«La sua voce mi accompagna da sempre, fin da ragazzina. Non l'ho conosciuta ma non mi ha mai lasciato, sento il bisogno di ascoltarla, mi ha arricchito l'anima».Oltre alle canzoni, cosa porterà sul palco?«Spero di poter restituire al pubblico la sua grande sensibilità, i tormenti e le esperienze dolorose di un'anima fragile, trasformati in creazione artistica, come anche il suo bisogno d'amore e gli aspetti più privati, legati a infanzia, famiglia, rapporti sentimentali e professionali. Il tutto in modo molto delicato».La parte di sé in sintonia con Mia Martini?«È nel modo di essere artista, ben diverso dall'essere mestierante, nell'energia e nella passione dedicate a fare il proprio lavoro. Ivano Fossati definiva Mimì una monomaniaca della musica, mi riconosco in quella disciplina e serietà, in quella dedizione totale che non è mai a costo zero, comporta molto sacrificio».In scena con lei, due angeli...«Uno di loro ha la voce da soprano, ci sarà una bella contaminazione con la classica. Hanno il compito di riportare l'anima tormentata di Mimì sulla terra, sulla spiaggia di Bagnara Calabra, un luogo a lei caro. Le faranno raccontare parecchi momenti della sua vita».Mimì non c'è più ma il pubblico continua ad amarla.«Era una vera artista, capace di mettersi in gioco e buttarsi senza reti e furberie, ignorando diplomazia e convenienze. La gente lo ha percepito e apprezzato, il suo amore assoluto per la musica ha vinto».In vita non ha ricevuto ciò che meritava, cosa ha lasciato?«Un modo di interpretare unico, che ha segnato un prima e un dopo Mimì, e una quantità incredibile di canzoni, meravigliose e innovative. Poi un enorme senso di colpa, nell'ambiente musicale sono stati indegni. Charles Aznavour, invece, la volle con sé all'Olympia di Parigi, la considerava un'artista straordinaria».riproduzione riservata ®