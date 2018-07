Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniCon il tour intitolato 25, che il 1° agosto arriverà alla Cavea dell'Auditorium, la Bandabardò celebra un quarto di secolo di carriera.Un gran pezzo di vita...«Sì, ma siamo rimasti gli stessi, con identiche aspettative ed energia. Abbiamo inseguito un sogno con serietà e puntigliosità, senza prefissarci punti d'arrivo».Per festeggiare, un collettivo.«La nuova versione di Beppeanna, ribattezzata Se mi rilasso collasso, ha coinvolto Bollani, Caparezza, Consoli, Gazzè e Silvestri, artisti che amiamo a livello umano, musicale e per l'impegno nelle cose. Ognuno ha dato il suo contributo, siamo ancora sconvolti dal risultato».In cosa consiste la vostra resilienza, dal debutto?«Niente trucchi e inganni, ci ha guidato il nostro istinto, abbiamo fatto solo cose per piacere, senza costrizioni. Siamo bestie da palcoscenico, i concerti sono fondamentali, il vero mezzo di promozione».Suonerete al Roma Summer Fest...«È un piacere immenso, poi la Cavea è un posto meraviglioso, non vediamo l'ora di tornarci».Previsioni?«Premesso che con noi la gente ballerebbe anche i lenti, questa volta ci sarà libertà assoluta, con uno spazio ad hoc per scatenarsi. Sopra e sotto il palco, saremo parte di una stessa festa».Ospiti a Roma?«In caso, sarà una sorpresa anche per noi».Il pubblico romano?«Meraviglioso, abituato ad ascoltare musica e sempre stimolante. L'amore è nato in fretta, il nostro sorriso e il sudore hanno fatto tanto, poi la verve, i testi e gli arrangiamenti. C'è stima».Il pubblico, tutto?«Non è un rapporto con i fan ma con cittadini che si scambiano speranze e paure, un abbraccio importante, soprattutto ora che i barconi nascondono i problemi veri».Il dopo tour?«In autunno uscirà un singolo, nessun album nuovo. Lavoriamo a progetto, come vuole il governo e come fanno i giovani».