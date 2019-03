Tiziana Boldrini

Con i brani del primo album Touché e il nuovo singolo Oh Satellity, la cantautrice romana Mèsa sarà ospite di Radio2 Indie Live.

L'anno è cominciato bene, cosa si aspetta?

«La conclusione di un percorso, con la presentazione live del disco, e l'inzio di un altro, con canzoni nuove, mosse e pensieri».

In quale direzione si sta muovendo?

«Con la tastiera, che ho cominciato a suonare da poco, ho scoperto un modo di scrivere diverso, più pop, morbido».

I suoi riferimenti musicali, oggi?

«Ascolto indie rock americano, al femminile, ma anche le novità di casa nostra, da Giovanni Truppi a Giorgio Poi, Calcutta e Maria Antonietta. Mi piace molto l'ultimo album di Elisa, spazio».

La sua etichetta, Bomba Dischi, è un fenomeno romano

«Dei ragazzi di Bomba mi hanno colpito naturalezza e tranquillità, si avverte la grande passione».

Il suo motto?

«Cerco di essere sincera con me stessa e con gli altri, di raccontare le cose come se lo facessi con un'amica davanti ad un caffè, con la pancia».

Oltre la musica?

«Da laureata in lettere, faccio ripetizioni, si conciliano bene con i miei ritmi».

Ha definito il suo album d'esordio un figlio. Gli errori da non ripetere?

«Testi lunghi e incastri complessi, ora tendo a semplificare me stessa, nei testi e nella musica, per una comunicazione più fluida».

Sanremo all'insegna dei giovani

«Un bel passo in avanti, con canzoni che ti dicono che siamo nel 2019. Ne ho sentite di belle, come Soldi a Rolls Royce, però ho apprezzato anche la Bertè».

C'è chi non ha fiducia nelle nuove leve

«Premesso che i grandi artisti restano, viviamo un nuovo momento storico. Oggi la gente si riconosce nelle canzoni, sente parlare della propria vita».

Mèsa: chi è e di cosa è fatto il suo universo?

«Una donna di ventisette anni ma anche una bambina molto alta. Il mio universo è fatto di parole, la prima cellula di questo mondo».

