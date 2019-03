Tiziana Boldrini

Chiusura in bellezza per la festa più colorata dell'anno che, domenica, a Civita Castellana porterà in sfilata l'originalità di una tradizione secolare.

Tra i più longevi carnevali d'Italia - cinquecento anni - quello civitonico è un evento di richiamo per gli estimatori dell'antica arte legata ai carri, che quest'anno ha catalizzato l'attenzione di diecimila visitatori. Per la giornata clou è previsto lo sgargiante defilé di maschere e macchine allegoriche che, lungo tre chilometri, partendo dalla parte nuova della città attraverserà il ponte Clementino, per inondare le vie del centro di gioia e creazioni spettacolari. In una celebrazione a metà tra sacro e profano, quattromila figuranti in abiti minuziosamente confezionati, accompagneranno venti carri, rendendo omaggio all'abilità e creatività degli artigiani, impegnati tutto l'anno nella realizzazione di questi straordinari monumenti mobili (infoline 07615901).

