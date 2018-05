Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniAl suo primo ruolo da protagonista ha fatto en plein. Andrea Lattanzi, 26 anni, romano dell'Alberone, reduce dal trionfo al Festival di Angers, è al cinema con Manuel, lungometraggio d'esordio di Dario Albertini ambientato in un istituto minorile.Grande consenso«Il film è in poche sale, e solo da qualche giorno, ma il successo è tanto e in crescita. È inaspettato, ripaga dell'impegno».Da dove arriva?«È un film che resta addosso, entra nella periferia con gli occhi di un ragazzo, in realtà Manuel vive in ogni parte del mondo. In Italia c'è bisogno di qualcosa di nuovo, basta con i cinepanettoni».Ë stato premiato da Catherine Deneuve«Ero emozionato ma ho mantenuto il controllo, mi sarebbe dovuto scoppiare il cuore, è stata come una notte degli Oscar in Francia».Sul set ha scoperto un mondo«Esistono preconcetti verso i ragazzi senza famiglia, invece sono persone d'oro, con molta umanità, le più belle incontrate nella vita».Cosa è rimasto?«Una maggiore sensibilità e nuove amicizie, strette in istituto».Che realtà è?«I ragazzi acquisiscono senso civico e di responsabilità, una volta fuori devono essere in grado di cavarsela da soli».Ha girato anche Sulla mia pelle, dal caso Cucchi«Uscirà in autunno, un'esperienza che mi ha fatto rivivere quel dramma con più rabbia e dolore».Il cinema romano è florido«Sì, al di là di cast e registi, però, c'è un'apertura ad altri luoghi. E ben vengano i dialetti, la spontaneità è fondamentale».La sua romanità?«Mi ha dato mille punti in più, poi Roma è una musa unica, con infiniti spunti e storie».Ad ottobre la Festa del Cinema, cosa vorrebbe vedere?«Più iniziative per i nuovi talenti, concorsi, incontri, casting».riproduzione riservata ®