Tutto pronto per la 71esima sagra del pizzutello, la qualità di uva tipica del territorio tiburtino che, domani e domenica, sarà l'evento trainante di Tivoli in green. Coniugando tradizione e sostenibilità, la manifestazione celebrerà la dolce uva con degustazioni e addobbi per vie e piazze del centro, animate anche dal mercato dei prodotti tipici. Per non dimenticare il passato, ci sarà spazio per gli antichi giochi di strada, per imparare a non buttare via, invece, gli espositori di Scarti glamour proporranno originali pezzi di artigianato del riuso. Accompagnato dalla Fire Dixie Jazz Band, il defilé ecosostenibile di Adelaide Stazi sarà seguito da degustazioni di specialità e da un concerto-spettacolo di tango. Domenica l'Archeomercato della Terra, ideato dalla condotta Slow Food, sarà abbinato ad uno show cooking contro lo spreco alimentare. Poi passeggiate negli orti irrrigui, con approfondimenti sul pizzutello, ed assaggi dalla produzione delle Vigne del Cardinale.

