TITANICO LINDON

ROMA Carne viva e metalli lucenti, il fuoco che scalda e distrugge, gli incontri impossibili, la trasformazione del corpo come massima espressione dell'identità. Nell'epoca dell'ibrido, Titane si impone con la forza deflagrante degli eccessi della sua protagonista Alexia (Agathe Rousselle), cresciuta con una placca di titanio in testa, innamorata letteralmente - delle macchine, feroce con le persone. Dopo il trionfo a Cannes, lo straniante body horror di Julia Ducournau è il film scelto dai Ragazzi del Cinema America per inaugurare il Cinema Troisi con effetto esplosivo. La sala romana di via Induno, rimasta chiusa per 8 anni prima che il gruppo la restituisse, rinnovata, alla città, apre le danze da oggi con l'esclusiva nazionale del film Palma d'Oro (nel resto delle sale dal 1° ottobre) e, dal 30 settembre, con l'attesissimo blockbuster No Time To Die, il nuovo 007. E per il gran debutto arrivano i rinforzi, con il sostegno accorato di Ducournau e del protagonista maschile di Titane, Vincent Lindon, applaudito anche alla Mostra di Venezia per Un autre monde.

Lindon, qual è stato il primo impatto con la sceneggiatura di Titane?

«La prima reazione è stata una non emozione. Era come se dovessi essere quel personaggio, era impossibile dire no e lasciare il progetto ad altri. Prima ho detto sì, poi mi sono dato il tempo di riflettere. Il corpo, in Titane, è centrale».

Come ci ha lavorato? Che riflessioni ha fatto?

«Io non gestisco né le mie emozioni, né il mio corpo, ma vivo le emozioni e lascio andare il corpo. Detto questo, per questo ruolo mi sono sottoposto a un duro allenamento per due anni e mezzo: dovevo avere un corpo atletico, di un uomo che non vuole morire e che rifiuta la vecchiaia, è stato un lavoro enorme».

Come definirebbe Titane?

«Una grande storia d'amore. È un film sull'amore possibile che tratta i due sessi nello stesso modo, con lo stesso rispetto, lo stesso sguardo, come se fosse già nel futuro. Parla di due persone che stanno per affondare e pensano che non ameranno mai più, invece si incontrano e scoprono di averne ancora la forza».

