Tir travolge due auto: 4 morti

Ernesto De FranceschiUna carambola mortale che in pochi attimi ha spazzato via un'intera famiglia di Milano. Quattro morti in un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo statale 42 all'altezza di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. Una Toyota Corolla, sulla quale viaggiavano moglie e marito e la madre di lei - tutti di origini milanesi -, ha invaso la corsia opposta dove viaggiava un tir: la macchina nello schianto è stata catapultata oltre a una scarpata. Il mezzo pesante ha poi urtato un'Opel Astra guidata da un bergamasco, un 21enne di Endine. I tre milanesi e il giovane sono morti, mentre il camionista di 34 anni è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.Sulla Toyota Corolla, viaggiavano Cristiano Cesaro, 62 anni, la moglie Gilda Campagnani, 60, e l'anziana madre di lei Luciana Groppi, 86, di Milano. Tutti morti mentre andavano in vacanza. Al volante dell'Astra c'era Marco Dell'Angelo, 21 anni, di Endine Gaiano nella bergamasca. Anche per lui qualsiasi soccorso delle ambulanze e dei mezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, si è rivelato inutile. La statale è stata riaperta solo dopo alcune ore: complicata l'operazione di rimozione del tir capovolto.riproduzione riservata ®