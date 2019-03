Tipografi, avanguardisti o botanici? Attività per tutti i gusti quelle proposte dalla ludoteca di Villa Borghese. Grazie a una gomma speciale, forbici e punteruoli, i Gutenberg in erba potranno creare il proprio timbro, da usare insieme a tanti altri per realizzare una composizione fantasiosa e colorata. I piccoli allievi di Filippo Maria Marinetti potranno invece scoprire le Avanguardie artistiche.

Si può dipingere un rumore? Tra scoppi, rombi di tuono, fischi, bisbigli, sibili e sbuffi, nel laboratorio artistico Zang Tumb Tumb si andrà alla scoperta dell'arte dei rumori futurista per dare vita a un concerto di suoni con colori e pennelli. Due laboratori si ispirano al parco che ospita la Casina di Raffaello. Si osserveranno gli alberi del Giardino del Lago per poi creare un piccolo albo illustrato e si esplorerà lo spazio per imparare come prendere le misure e calcolare le distanze. Con le mani, i piedi e le braccia. Tra le novità, lo spazio ispirato a Bruno Munari, per i piccolissimi, dai 24 ai 36 mesi, per sperimentare con il tatto di diversi materiali. In compagnia di mamma e papà. (F. Pic.)

via della Casina di Raffaello,

il sabato e la domenica dalle 10,30

alle 17, da 5 euro, casinadiraffaello.it

