Tinto Brass ricoverato in terapia intensiva

«Ti affido la chiave della mia vita, certo che saprai girarla al momento giusto». Una dichiarazione d'amore commovente quella che Tinto Brass, re assoluto del cinema erotico italiano, aveva fatto solo qualche tempo fa alla moglie Caterina, la sua musa ermeneutica, con la quale condivide gioie e dolori da ben 11 anni. Ora, per il regista 86enne, si è in grande apprensione. Lunedì sera, nella sua villa a Isola Farnese, in provincia di Roma, si è sentito improvvisamente male ed è stato costretto al ricovero all'Ospedale Sant'Andrea, dove è in terapia intensiva. «È stato un fulmine a ciel sereno», ha dichiarato la moglie Caterina Varzi. «Fino all'ora di cena tutto bene, poi gli è salita la febbre e ho dovuto chiamare un'ambulanza perché stava male». Già nel 2010 il regista aveva rischiato grosso, quando a colpirlo era stato un ictus. Da alcune indiscrezioni, sembra che il regista stesse passando un periodo molto intenso dal punto di vista lavorativo, fra mostre da organizzare e nuovi film in programma.

Fortunatamente - hanno fatto sapere i medici- le sue condizioni non sembrano essere gravissime. Ma bisognerà aspettare i risultati degli esami per dichiararlo fuori pericolo.

Nato a Milano il 26 marzo 1933, Brass ha scritto la storia del cinema erotico italiano, con un successo che è riuscito a varcare i confini del bel paese. Indimenticabili le sue pellicole: da «La chiave» con protagonista Stefania Sandrelli a «Così fan tutte» con Claudia Koll, fino a «Senso 45» con Anna Galiena e Gabriel Garko.

