Tintarella con giudizio. I solari devono essere leggeri, water resistant, e non ungere, per non inquinare il mare. Comfort Zone agisce in via preventiva. Con i solari antiage biomimetica Sun Soul rafforza le difese della pelle e protegge il dna cutaneo prima, durante e dopo il sole. Priva di siliconi, parabeni, olii minerali, coloranti e derivati animali, lenisce, ripara e rivitalizza la pelle. Rinfresca e tiene a bada il sudore e la sabbia la linea Sun Beauty di Lancaster, anche sulla pelle bagnata grazie alla formula Wet Skin. Il doposole con il Tan Activator Complex accelera la produzione di melanina e prolunga per un mese l'abbronzatura. Shiseido pensa a chi fa sport con la linea Invisible Feel Technology. L'altissima protezione dai raggi Uv resiste ad allenamenti intensi. Protezione viso in primo piano con Bilboa, che ha messo a punto creme comode, da portare in borsa, con fattore di protezione da 15 a 50. Salva-spazio anche la soluzione di Susanne Kaufmann. Il suo Travel Kit Sun, con prodotti naturali e botanici, è perfetto per proteggere e antiage. E per la sera, per un viso luminoso, c'è Isdinceutics Instant Flash di Isdin: fiala prima del trucco che, con un mix di sostanze, apporta un effetto lifting. Pronte per una notte magica. (A.Vil.)

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA