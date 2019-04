Timothy Ormezzano

Tutto in un minuto, a cavallo dei due tempi: apre Ronaldo, pareggia Neres. Ajax-Juve (1-1) è uno spot per il calcio, una sfida all'ultimo respiro con una decina di reti mancate. Gli olandesi giocano meglio ma concretizzano poco. I bianconeri intravvedono le semifinali di Champions. «È tutto ancora aperto - avvertirà Szczesny. L'Ajax è molto forte, ha tanta qualità, ma noi con l'Atletico abbiamo dimostrato di saper vincere allo Stadium».

La cronaca. Pronti via e ci prova Bernardeschi, con un terra-aria. L'Ajax replica con tre tiri di Ziyech in 12 minuti e un sinistro di Van de Beek. La Juve riprende coraggio e ci riprova con Ronaldo, Bentancur e ancora Berna. Bene anche Rugani, ai livelli dell'osservato speciale bianconero De Ligt: «Matthijs è bravo, ma gioca nell'Ajax - così Paratici -. Futuro? Bisogna chiedere al club olandese». Nel finale di tempo il prodigioso triangolo portoghese Ronaldo-Cancelo-Ronaldo, con incornata in tuffo di CR7. E per lui sono 8 gol in 6 incroci con l'Ajax, nonché 24 in 21 presenze nei quarti di Champions. Una sentenza soprattutto ad aprile, il mese in cui Ronaldo ha segnato 30 delle sue 126 reti nella coppa più importante. «Non pensavamo che avrebbe recuperato, ma Cristiano non è umano», così Nedved. «Ronaldo è di un'altra categoria», aggiunge Allegri.

Da stropicciarsi gli occhi anche l'1-1 in avvio di ripresa di Neres, azionato da un erroraccio di Cancelo, poi assolto da Allegri: «Joao ha fatto una buona fase difensiva. Dopo il gol dell'Ajax abbiamo avuto un attimo di shock, ma poi siamo usciti dalla pressione».

Neres raddoppia, ma in abbondante fuorigioco. La Juve reclama un rigore per una trattenuta sull'ottimo Bentancur. Allegri sostituisce un inutile Mandzukic e perde Matuidi per un guaio muscolare (dentro Douglas Costa e Dybala). L'Ajax insiste, pressa e spinge. I bianconeri non hanno ritmo, rischiano di capitolare ma poi sfiorano il colpaccio all'85', quando il palo nega un gran gol a Douglas Costa. «Mancano ancora 90', vogliamo vincere a Torino», dirà Bentancur. Alla Signora al ritorno servirà anche quello che Nedved ha definito «il miglior Chiellini di sempre». L'Ajax, negli ottavi, aveva strapazzato a Madrid un Real privo proprio del suo capitano Sergio Ramos.

