Timothy Ormezzano

Trentasei candeline oggi, tre punti domani. Cristiano Ronaldo vuole festeggiare il suo compleanno con un'altra vittoria pesante. Ritrovato il gusto (momentaneamente) perduto del gol, non ha la minima voglia di fermarsi. Dopo la doppietta che ha steso l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia spera di ripetersi domani (ore 18) allo Stadium contro quella Roma che all'andata (2-2) aveva impallinato con un'altra doppietta.

CR7 ha fretta di segnare quelle 5 reti che gli permetterebbero di raggiungere a quota 767 un certo Pelè. A proposito di cifre-monstre, il club bianconero sta cominciando a pensare alla possibilità di prolungare fino al 2023 il suo faraonico contratto da 31 milioni annui in scadenza nel 2022, spalmando così l'investimento iniziale su cinque anni anziché quattro.

Parlando di rinnovi, presto ripartirà la telenovela legata all'accordo in scadenza nel 2022 con Dybala. Difficile un recupero della Joya per Juve-Roma. Al fianco di Ronaldo tornerà Morata. Rispetto alla Coppa Italia ritroveranno un posto nell'undici titolare anche Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Arthur e Chiesa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA