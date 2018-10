Timothy Ormezzano TORINO - Una Juve da triplete sbanca Old Trafford (0-1), la

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Una Juve da triplete sbanca Old Trafford (0-1), la casa del Manchester United, punisce Mourinho e resta a punteggio pieno, ipotecando il primo posto del gruppo H di Champions. La storia (recente) si ripete: quello di ieri è il quinto successo della Signora negli ultimi 6 incroci con squadre inglesi, nonché la quinta vittoria consecutiva in una trasferta di Champions. «Si può giocare e vincere anche senza Mandzukic - sorride Allegri -. La squadra è in crescita costante, siamo stati ancora più autorevoli che a Valencia. Ma abbiamo ancora molto da migliorare».Bianconeri onirici nel Teatro dei sogni. Il primo è sontuoso: 67% di possesso palla e 8 tiri (a 1). Lo United non ha idee, fatica a impostare il gioco. La Juve, baricentro e pressing alti, domina e sfonda con Dybala, che va a bersaglio con un comodo tap-in. E per la Joya, alla 150ª presenza in bianconero, sono 5 centri nelle ultime sue 4 uscite in Champions, tanti quanti nelle precedenti 24 gare.Il gol non cambia la sceneggiatura: Red Devils semplici comparse, Juve attrice protagonista, vicina al meritato bis con Cancelo, Bentancur e CR7. Il grande ex ci prova anche in avvio di ripresa, trovando però pronto De Gea.Juve in gestione, Manchester più coraggioso e propositivo. Il palo colpito da Pogba con un affilato sinistro a giro consiglia ad Allegri di coprirsi: fuori Cuadrado per Barzagli e passaggio al 3-5-2. Mossa vincente e beffa evitata. «Ripartiamo dal nostro grande primo tempo, perché nella ripresa siamo stati un po' più statici. Possiamo e dobbiamo migliorare di qui ad aprile», dirà Chiellini.I tifosi dello United hanno indossato una maschera di CR7, per festeggiare il suo ritorno a Old Trafford. A proposito di ex, gli juventini hanno intonato diversi cori per Pogba, nella speranza di rivederlo a Torino.Tutt'altro trattamento per Mourinho, che ha risposto agli insulti intonati dai sostenitori bianconeri alzando tre dita: un riferimento al suo triplete nerazzurro.Intanto Nedved ha commentato l'inchiesta di Report sulle infiltrazioni della ndrangheta nella curva bianconera: «Consiglierei di rileggere quanto detto da Andrea Agnelli alla Commissione Antimafia. E' stato molto attento e preciso». Lunedì il programma di Rai 3 tornerà sul caso del bagarinaggio «con nuove intercettazioni».riproduzione riservata ®