TORINO - Tutti più Allegri, alla Juventus. Il tecnico bianconero ha zittito i suoi troppi detrattori e umiliato il collega Simeone. Più de los huevos, ha potuto la tattica. Ora che Zidane ha (ri)sposato il Real Madrid, alla Continassa, con buona pace di Conte e Deschamps, faranno di tutto per tenersi stretto Max: difficile trovare un condottiero migliore.

Ma la copertina è di Cristiano Ronaldo, el hombre del partido celebrato dai media di tutto il mondo. L'ottava tripletta in Champions League gli permette di raggiungere Messi in questa speciale graduatoria e intanto di consolidare il suo primato di gol segnati nella massima competizione europea: ben 125 in 166 partite. «È stata una notte fantastica, incredibile - ha detto il portoghese, annunciando anche il suo ritorno in Nazionale -. Tutta la squadra ha giocato con grande intensità. È molto dura fare tre gol ai Colchoneros». Un'impresa riuscita soltanto a lui: l'Atletico di Simeone ha infatti incassato tre reti in gare a eliminazione diretta appena due volte, sempre da CR7.

«Cristiano è un trascinatore, un leader come Chiellini», ha invece detto Bonucci, rientrato alla base bianconera «proprio per vivere una notte come quella di Juve-Atletico». Il difensore si è poi tolto un sassolino dalla scarpa: «Questa è la nostra risposta alle critiche, ai tanti che avevano già celebrato il nostro funerale. Abbiamo fatto vedere cosa è la Juventus». Bonucci ha dato quindi a Max quello che è di Max: «Molto del merito è del nostro mister, che ha scovato il punto debole dell'Atletico, attaccandolo sugli esterni prima di crossare al centro».

L'ingresso nel G8 d'Europa assicura alla Juve 16 milioni di introiti in più, tra premi Uefa e introiti da botteghino. Ieri in borsa il titolo bianconero ha chiuso a +17,4%, dopo la sospensione in apertura per eccesso di rialzo, recuperando 214,5 milioni di euro di capitalizzazione. Sì, tutti più Allegri.

