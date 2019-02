Timothy Ormezzano TORINO - Tre gol, tre punti e nuova fuga a +11 sul Napoli.

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Tre gol, tre punti e nuova fuga a +11 sul Napoli. La Juve riprende la sua marcia trionfale in campionato, sbancando il campo del Sassuolo. Apre Khedira, raddoppia Cristiano Ronaldo, al ventesimo centro complessivo in bianconero, chiude Emre Can. «La capolista se ne va», cantano i moltissimi tifosi bianconeri al Mapei Stadium. Ma la capolista dà anche un importante segnale di ripresa, in vista dell'andata degli ottavi di Champions di mercoledì 20 in casa dell'Atletico Madrid.Con la Joya (di nuovo) in panchina fino all'83', la DybalaMask è stata mimata da Cristiano Ronaldo in occasione del suo gol. Una bella dedica all'argentino, escluso nuovamente dai titolari dopo la fuga dalla panchina di sabato scorso contro il Parma. «Non è una scelta punitiva», dirà Paratici, annunciando poi il rinnovo di Rugani. «Paulo è entrato in campo bene - dirà Allegri -, nel finale ha fatto cose straordinarie. A nessuno piace stare fuori, ma la panchina serve per per trovare la giusta cattiveria».Dybala dovrà sudare per riprendersi il posto, ieri appaltato a Bernardeschi. Il numero 10 non è tra gli indispensabili di Allegri: «Ronaldo ha giocato per tanti anni con Benzema e ora ha bisogno di Mandzukic, è una questione di caratteristiche tecniche».L'avvio di gara della Juventus è choc, se non horror. Szczesny è fenomenale a tu per tu con Djuricic. «Poteva starci il rigore», dirà De Zerbi. Ma il Var sembra scagionare il polacco, poi lodato dal Conte Max: «Wojciech ha fatto una parata straordinaria». A scacciare via i fantasmi di un'altra giornata storta ci pensa al Khedira, bravo a ribadire in porta un missile di Cristiano Ronaldo respinto da Consigli.riproduzione riservata ®