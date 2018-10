Timothy Ormezzano TORINO - Superato brillantemente il Manchester United, la Juve

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Superato brillantemente il Manchester United, la Juve gioca un'altra partita contro Report, in merito al caso del bagarinaggio e degli striscioni su Superga esposti in un derby del 2014. «Il nostro security manager D'Angelo non ha mai fatto entrare allo stadio quegli striscioni canaglia, lo prova una sentenza della Corte d'Appello». Così il presidente Agnelli, nel discorso di apertura dei lavori dell'Assemblea degli azionisti bianconeri. Nessun provvedimento disciplinare in arrivo per D'Angelo: «Non è assolutamente in discussione, siamo fieri di averlo con noi». E ancora: «Si prova a spacciare per inedita un'intercettazione già agli atti - prosegue Agnelli -. L'autore di quello striscione confessò di averlo introdotto personalmente. In giornata sentirò Cairo, anche se ai tempi ci eravamo immediatamente scusati con il presidente del Toro. La Juve rispetta le sentenze, non accettiamo insinuazioni». Piccola pausa e il pensiero vola al tricolore numero 36 che fa bella mostra allo Stadium: «A casa nostra, esponiamo le foto che più ci piacciono».Grande levata di scudi anche sul fronte del caso del presunto stupro che coinvolge Ronaldo: «Ho il pessimo vizio di guardare negli occhi le persone e giudicare per conto mio. La Juve è pronta a sostenere Cristiano in ogni modo. Ma per qualsiasi cosa di cui avesse bisogno, la porta mia e quella della Juve sono sempre aperte per aiutarlo in ogni modo, come facciamo con tutti quando c'è la necessità e abbiamo la convinzione che si siano comportate in maniera corretta».Infine, in merito alla brusca separazione dall'ex ad Marotta: «Le scadenze che riguardano la nostra governance non le decido io», trancia Agnelli.Domani pomeriggio (alle 18), intanto, la Juve è attesa dall'Empoli. Quasi certa l'assenza di Mandzukic, che ieri ha lavorato ancora a parte. In attacco si rivedrà la premiata coppia formata da Ronaldo e Dybala. Dopo la frenata con il Genoa, non è possibile nessuna altro stop.riproduzione riservata ®