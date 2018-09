Timothy Ormezzano TORINO - Stasera il Bologna, sabato lo scontro diretto con

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Stasera il Bologna, sabato lo scontro diretto con il Napoli. Per questo Allegri ordina ai suoi: «Vittoria obbligatoria, voglio arrivare allo scontro diretto con almeno tre punti in più della squadra di Ancelotti».Tra tanti dubbi di formazione, la Juve del conte Max ha (almeno) due grandi certezze: «Ronaldo e Dybala giocano. Cristiano sta bene fisicamente e ha bisogno di continuare a fare gol. E lo stesso vale per Paulo, che deve prendere ritmo». L'argentino cerca la prima Joya stagionale - l'anno scorso, di questi tempi, era già a quota otto gol -, il portoghese insegue la terza partita consecutiva andando a segno. «Ronaldo è il degno successore di Di Stefano, è un giocatore che rimane nel cuore di tutti noi, un giorno tornerà al Real», dice sorprendentemente Florentino Perez.Altra certezza: «In porta giocherà Perin». Finalmente, verrebbe da dire. L'ex capitano del Genoa, ancora fermo a zero minuti ufficiali, proverà a convincere la Juve a puntare su di lui e intanto a lanciare un segnale alla Nazionale. I dati dell'ultimo campionato, del resto, dicono che Mattia da Latina è il più forte portiere italiano della Serie A. L'anno scorso chiuse con il 75,15% di tiri parati: meglio di lui hanno fatto soltanto Alisson (79,26%), Buffon (75,86%) e Handanovic (75,21%).Dalle certezze ai dubbi. Allegri questa sera darà un po' di riposo ad Alex Sandro, Chiellini e Mandzukic.Il 4-3-3 dovrebbe lasciare spazio al 3-5-2, con Cancelo e Bernardeschi sulle corsie («Federico può giocare a sinistra», assicura Allegri) e un'inedita difesa formata da Bonucci, Benatia e il recuperato Barzagli: «Con Andrea magari giochiamo a tre. Oppure a due O magari non gioca e allora ci potremmo schierare a quattro», dice e non dice Allegri, che ha evitato ai suoi il ritiro prepartita. Il grande turn over infrasettimanale nei pianio di Allegri doveva coinvolgere pure il baby Kean, però bloccato all'ultimo da un attacco allergico.riproduzione riservata ®