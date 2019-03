Timothy Ormezzano

TORINO - La Vecchia Signora si svecchia. Troppo elevata l'età media della difesa, che a fine stagione dirà quasi sicuramente addio a Barzagli, 38 anni a maggio. Impossibile fare a meno invece di capitan Chiellini, che a 34 anni suonati sta vivendo la sua migliore stagione. Quattro degli otto passi falsi stagionali della Juve (2 pareggi e 2 sconfitte) sono arrivati in assenza del Chiello. Non solo: senza di lui, in campionato, la squadra ha subìto in media il doppio dei gol.

Il primo nome per l'estate sul taccuino bianconero è quello dell'olandese De Ligt, fenomeno di appena 19 anni spiato dagli 007 bianconeri anche ieri sera ad Amsterdam contro la Germania. La Juve punta forte sul gioco di sponda del suo agente Raiola, lo stesso procuratore di quel Kean che, prima della consacrazione in azzurro, era segnalato come possibile contropartita tecnica con l'Ajax. La caccia a De Ligt si fa comunque sempre più dura: non bastava la concorrenza del Barcellona, ora sul capitano dei Lancieri è piombato anche il Real Madrid. Che intanto pedina pure il 27enne Manolas, altro profilo assai gradito ai bianconeri. Florentino Perez sta infatti pensando di pagare la clausola rescissoria da 36 milioni imposta dalla Roma sul cartellino del difensore greco. Intanto il primo colpo per la Juve che verrà risponde al nome di Romero, 20 anni, già prenotato per una trentina di milioni. Il progetto iniziale era quello di lasciare l'argentino al Genoa ancora per la prossima stagione, ma la necessità di svecchiare il reparto potrebbe far cambiare idea ai bianconeri.

Juve femminile ko. Nello scontro di vertice allo Stadium (40mila spettatori, record per una gara di calcio femminile) la Juve rosa cede 1-0 con la Fiorentina.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA