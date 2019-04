Timothy Ormezzano

TORINO - La sorpresa nell'uovo bianconero? L'ottavo scudetto consecutivo della Juve, decisa a festeggiare prima di Pasqua ottenendo il titolo con più giornate di anticipo sul termine. Il Grande Torino 1947-48, la Fiorentina 1955-56 e l'Inter 2006-07 vinsero con cinque turni ancora da giocare. Se domani la Signora dovesse battere il Milan e domenica il Napoli dovesse perdere clamorosamente in casa contro il Genoa, il tricolore arriverebbe con ben sette giornate di anticipo. Altrimenti il record potrebbe essere comunque rinviato a sabato 13 aprile in casa della Spal, quando una seconda vittoria dei bianconeri consegnerebbe il titolo indipendentemente dal risultato del Napoli. Per l'anticipo di domani (ore 18) allo Stadium contro i rossoneri Allegri rilancerà lo sfebbrato Mandzukic, che ieri ha rinnovato fino al 2021, con stipendio che passa da 4 a 4,5 milioni più bonus. I recuperati Dybala e Spinazzola partiranno probabilmente dalla panchina. Intanto il caso-Kean prosegue. Secondo gli ispettori federali gli ululati dei tifosi del Cagliari si avvertono solo dopo il gol e sono annotati come reazione all'esultanza provocatoria dello juventino.

