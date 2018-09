Timothy Ormezzano TORINO - La radiografia dei gol juventini parla chiaro. Otto

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La radiografia dei gol juventini parla chiaro. Otto delle undici reti realizzate dalla capolista nelle prime cinque giornate di campionato sono arrivate nel secondo tempo. E fra queste, ben cinque negli ultimi 15 minuti di gioco. Nei giorni in cui l'Inter festeggia i suoi gol last minute si scopre che c'è anche, eccome, una zona Juventus.Fino alla fine. Più che uno slogan, un modus operandi. Quando gli avversari cominciano a essere sulle ginocchia, la Signora accelera e colpisce. Merito della fame atavica di un club mai sazio di vittorie. Ma anche del buon lavoro svolto durante il ritiro estivo. E, particolare non da meno, dell'altissima qualità di chi subentra a partita in corso. Vedere per credere il gol nei minuti di recupero di Frosinone-Juve realizzato da Bernardeschi, che aveva già segnato con le stesse identiche modalità nella prima uscita stagionale contro il Chievo.L'ex talento viola, l'uomo in più di Allegri, tornerà tra i titolari domani (alle 21) contro il Bologna, così come Bonucci, Cancelo e Matuidi. Il turno infrasettimanale, a sole 69 ore dal big match di sabato (alle 18) contro il Napoli, impone di regolare al meglio le rotazioni.Allegri darà un po' di riposo agli stakanovisti. È il caso di Szczesny e Alex Sandro, i due bianconeri con il minutaggio più alto. Ma non si può escludere nemmeno una staffetta tra due titolarissimi come Ronaldo e Mandzukic, con il croato candidato a rilevare il portoghese, che con 8,3 tiri in media a partita è l'attaccante dei cinque maggiori campionati europei che ha provato più volte la via del gol, nettamente davanti a Fekir (5,8) e Dzeko (5,4). «I giocatori non sono macchine, hanno bisogno di appropriati periodi di riposo», ha detto ieri Andrea Agnelli, nel corso del World Football Summit di Madrid, ribadendo la volontà di «introdurre una terza competizione Uefa» e di valutare «l'opportunità di ridurre da 48 a 32 le squadre dell'Europa League».riproduzione riservata ®