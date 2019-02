Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La paura, poi il sollievo. Attimi di apprensione per Douglas Costa, coinvolto ieri mattina in un brutto incidente stradale sull'autostrada Torino-Milano, in provincia di Vercelli. Il brasiliano a bordo della sua Jeep Cherokee si è scontrato con una Punto guidata da un 47enne, trasportato in codice giallo all'ospedale di Biella. Soltanto un grande spavento invece per Douglas Costa, uscito completamente illeso.La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Novara Est. Le condizioni di DC11, che ieri pomeriggio ha postato su Instagram una sua foto rassicurante con telegrafico saluto («Hello»), verranno valutate meglio oggi alla ripresa dopo due giorni di riposo.Il trauma al quadricipite accusato sabato contro il Parma dovrebbe tenerlo comunque fuori per 7-10 giorni: Douglas Costa salterebbe la trasferta di domenica in casa del Sassuolo ma potrebbe rientrare il venerdì successivo contro il Frosinone. E cioè quando la Juve conta di riavere anche Chiellini, che contro i ciociari farebbe un crash-test in vista del successivo impegno del 20 febbraio sul campo dell'Atletico Madrid. Ieri il capitano bianconero ha dato buoni segnali da Coverciano, la sede degli stage della Nazionale, dove sta portando avanti il proprio programma di lavoro personalizzato.A Casa Italia prosegue anche il recupero di Bernardeschi, che ha smaltito una botta al costato e sarà quasi sicuramente arruolabile per il Mapei Stadium. Dalla Nazionale arrivano anche le parole di Kean, che rinnova il suo sogno «di giocare titolare con la maglia della Juve» e assicura che «il clima è tranquillo» nonostante le ultime tre uscite molto balbettanti contro Lazio, Atalanta e Parma. Infine, Kean commenta gli ultimi malumori di Dybala, dicendo che è «normale che sia deluso in panchina, ma Paulo è sempre pronto a tutto».Intanto sotto i riflettori c'è sempre la difesa bianconera, passata da bunker a colabrodo. Oggi Allegri sottoporrà Rugani e Caceres a una full immersion finalizzata a migliorare la loro intesa. Nel frattempo si registrano le dichiarazioni di De Ligt, il gioiello dell'Ajax che è tra i principali candidati per ringiovanire in estate la retroguardia juventina: «La mia firma con la Juve sempre più vicina? Anche se lo negassi, questa voce non si fermerebbe. Certi rumours mi fanno ridere». Già, ma i bianconeri fanno sul serio, come del resto Barcellona e Psg.riproduzione riservata ®