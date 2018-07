Timothy Ormezzano TORINO - La notizia fa tremare i polsi. La Juventus ha un accordo

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La notizia fa tremare i polsi. La Juventus ha un accordo di massima con Cristiano Ronaldo, che sarebbe addirittura pronto a sbarcare a Torino. Le chiacchiere della settimana scorsa tra Beppe Marotta e l'agente del fuoriclasse portoghese, Jorge Mendes, hanno dato il via all'operazione di mercato. «Ronaldo alla Juve? Suggestioni», ha tagliato corto ieri l'ad bianconero. Ma l'affare si può fare. Anche a detta dei bookmakers: il passaggio di CR7 sotto la Mole, un mese fa quotato a 100, ora paga 4 volte la posta, mentre la sua permanenza a Madrid è fissata a 1,75.Il Real avrebbe ricevuto un'offerta da 100 milioni, un decimo della clausola da 1.000 milioni prevista dal contratto di CR7. Il portoghese avrebbe impugnato una scrittura privata tra lui e il suo presidente Florentino Perez, che impone ai merengues di non ostacolare la cessione del cinque volte Pallone d'oro nel caso di un'offerta congrua, proveniente da un club che non è visto come una rivale diretta del Real. L'operazione parzialmente finanziata dalla cessione di Higuain al Chelsea costa - tenetevi forte - intorno ai 340 milioni, aggiungendo ai circa 100 del cartellino i 240 lordi necessari per garantire al fuoriclasse portoghese 120 milioni netti in quattro anni, cioè 30 a stagione, 10 in più di quanti gliene versa la Casa Blanca.A proposito di casa, a Torino circola la voce di una megavilla in collina in ristrutturazione che, per accontentare un calciatore, verrà dotata di tre piscine e cinema interno.La Signora, dicono in Spagna, starebbe intanto pensando di pagare la clausola da 40 milioni che lega il centrocampista Paulinho al Barcellona. Un rumor che però non trova conferme. La Juve si accontenterebbe - eccome! - di portare via dalla Liga Cristiano Ronaldo. Un gran bel regalo di compleanno per quel totem di Boniperti, 90 anni oggi: «Seguo i Mondiali in tivù, peccato non ci sia l'Italia, ma la mia amata Juve mi dà sempre immense soddisfazioni». Auguri.riproduzione riservata ®