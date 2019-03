Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus tira un mezzo sospiro di sollievo. Le prime analisi svolte a Lisbona da Cristiano Ronaldo hanno infatti evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Si attendono ora gli esami più approfonditi a cui CR7 si sottoporrà oggi, al rientro a Torino dopo il giorno libero concessogli da Allegri. «Cristiano Ronaldo verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica», spiega la Juventus in un comunicato ufficiale. Se la diagnosi verrà confermata, e la modesta entità della lezione non sarà soltanto «apparente», il fuoriclasse portoghese salterà le prossime tre giornate di campionato (contro Empoli, Cagliari e Milan) per tentare di rientrare in tempo per l'andata dei quarti di Champions in agenda il 10 aprile in casa dell'Ajax.

La prima autoanalisi eseguita dallo stesso Ronaldo a caldo («una o due settimane e torno, mi conosco bene»), subito dopo quella punturina avvertita alla coscia dopo 28' di Portogallo-Serbia, potrebbe essere giusta. Ma al momento non c'è ancora una prognosi realistica. A rasserenare (parzialmente) i milioni di tifosi bianconeri c'è anche l'immagine postata ieri da CR7, molto sorridente nel suo hotel di Lisbona, in compagnia di Georgina. Quest'ultima, a detta del giornale portoghese Correio da Manhã, potrebbe essere incinta, come dimostra un pancino un po' sospetto da lei esibito allo stadio. Insomma, dopo quattro figli, Cristiano sarebbe pronto a mostrare la manita.

A sostituire Ronaldo nelle prossime tre giornate di campionato sarà (anche) Kean, che dopo la scena bianconera ha conquistato anche quella azzurra della Nazionale maggiore. Il suo contratto in scadenza nel 2020 è al centro dei dialoghi tra la Juve e Raiola. L'agente ieri ha smentito di aver rivelato in una chat alcune difficoltà nel prolungare l'accordo con i bianconeri. Anche se i rapporti tra la Signora e Raiola sono buoni, se non ottimi, c'è comunque il forte rischio di assistere a una telenovela simile a quella andata in scena tra il noto procuratore e il (vecchio) Milan per rinnovare il contratto di Donnarumma. Con lo stesso Milan alla finestra.

