Timothy OrmezzanoTORINO - La Juventus e Allegri avanzano a colpi di record. E puntano il bersaglio grosso, quello con le grandi orecchie: «Raggiungere l'ottavo scudetto è ovviamente l'obiettivo principale. E poi c'è questa benedetta Champions, una cosa per pochi. Bisogna arrivare preparati a marzo: speriamo quest'anno di riuscire a vincerla», afferma il tecnico livornese.I bianconeri viaggiano spediti verso l'ottavo tricolore consecutivo, dopo aver inanellato l'ennesimo primato: mai nessuna squadra nell'ultracentenaria storia della serie A aveva infatti collezionato 34 punti su 36, dopo 12 giornate. E senza quel piccolo black out contro il Genoa, la Signora omicidi - la sua vittima è il campionato - sarebbe a punteggio pieno. Ma è da record anche la quarta Panchina d'oro - più un'altra come migliore allenatore della Prima Divisione, ai tempi del Sassuolo - nella pluridecorata carriera di Allegri, premiato ieri a Coverciano: «Essere l'allenatore con più Panchine d'oro non è un obiettivo individuale, ma il riconoscimento da parte dei colleghi di un lavoro di gruppo che comprende club, staff e giocatori», ha detto il tecnico toscano, abituato a mettere il noi davanti all'io. Se è vero che vincere aiuta a vincere, è dunque ora di mettere a segno il colpo grosso: «C'è un'atmosfera diversa, per noi in Europa, più serena e tranquilla rispetto al passato quando c'era più ansia e tensione anche nell'affrontare gare semplici - prosegue il Conte Max -. Vediamo se quest'anno un pizzico di fortuna sarà dalla nostra parte: in Champions non si può sbagliare».A proposito di record e di grandi traguardi, Allegri spinge Ronaldo verso quel sesto Pallone d'Oro che nessuno ha mai vinto: «Cristiano ha alzato la nostra autostima in Champions, è uno che fa la differenza, un cecchino infallibile: credo che si meriti il premio».Infine, in merito al suo futuro, Allegri ammette che «un'esperienza all'estero sarebbe bella, ma ora sto bene alla Juve, una grande società al lavoro per il futuro». E per vincere questa benedetta Champions. Max ci andato vicino due volta, ma Barça e Real hanno detto di no. E stavolta come finira?riproduzione riservata ®