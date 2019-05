Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve per ribadire la supremazia cittadina e per spingere Cristiano Ronaldo sul trono italiano dei bomber, il Toro per continuare a sognare la Champions e godersi uno dei più intensi 4 maggio degli ultimi decenni. È questo il senso del derby anticipato a questa sera (alle 20.30, diretta Sky Sport) all'Allianz Stadium per non sovrapporsi con le celebrazioni del 70° anniversario della Tragedia di Superga. Domani il mondo granata e non solo ricorderà il Grande Torino, con una messa in Duomo (alle 15.30) e l'ascesa alla Basilica di Superga (alle 17), dove capitan Belotti leggerà i nomi dei 31 caduti. In serata, sulla Mole Antonelliana verrà proiettato lo stemma di quella squadra invincibile che, come scrisse Indro Montanelli: «Non è morta, è soltanto in trasferta». A proposito, Allegri ha ricordato come il Toro abbia perso una sola partita in trasferta in tutto il campionato, in casa della Roma: «Speriamo che ora perda la seconda. I granata hanno solidità, fisicità e un obiettivo straordinario, visto che dopo tanti anni possono giocarsi un posto in Europa».

La Champions, a detta di Cairo, «è difficile da raggiungere, perché l'Atalanta va a mille. Giochiamo come abbiamo fatto contro il Milan e poi conteremo i punti». Intanto Mazzarri non firma per un pari e chiede ai granata «il definitivo salto di qualità, ci attende l'esame di laurea».

I bianconeri mettono a referto il 40° infortunio stagionale. L'ultimo ko è quello di Rugani (infiammazione all'adduttore), che si è aggiunto agli indisponibili Perin, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Dybala, Mandzukic e Douglas Costa. «Però giocherà Chiellini, perché non vogliono sottovalutarci - fa notare Mazzarri -: con lui in campo non credo che l'Ajax avrebbe segnato il 2-1 allo Stadium». Il Toro schiererà un 3-5-1-1, con De Silvestri o Bremer in trincea al posto dello squalificato Moretti e Berenguer a supporto di Belotti.

La Juve risponderà con un 4-3-3 praticamente obbligato, con Kean di nuovo in panchina. Chi ha motivazioni speciali è Ronaldo, all'inseguimento di Quagliarella (23 gol, 3 in più del portoghese) e di Messi: «Lionel lo ha raggiunto a quota 600 gol nei club - sottolinea Allegri -, ma Cristiano vuole vincere la classifica dei marcatori». Intorno alla Juve continua a rimbalzare il nome di Guardiola, ma il Conte Max dà altri segnali di stabilità: «Dite sempre che me ne vado ma sono qui da cinque anni». Il tecnico annuncia di «avere le motivazioni per la sesta stagione in bianconero», ma allo stesso tempo dice di dover «ascoltare le idee del presidente Agnelli: quando mi chiamerà ci incontreremo». Appuntamento dopo la stracittadina.

