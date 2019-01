Timothy Ormezzano TORINO - La Juve è in ansia per Bonucci, che rischia seriamente

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve è in ansia per Bonucci, che rischia seriamente di saltare l'andata degli ottavi di Champions del 20 febbraio in casa dell'Atletico Madrid. Il problema che domenica lo ha costretto a lasciare in stampelle l'Olimpico, il teatro di Lazio-Juve, è di un certo rilievo: si tratta di trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso che può richiedere un mese di stop. «Terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo delle vittorie come quella di ieri insieme a questa immensa squadra», ha twittato Bonucci a corredo di una sua foto sorridente.Alla Continassa meditano se tornare sul mercato. Tra i profili monitorati c'è quello di Bruno Alves, sondato prima di riportare a Torino Caceres. Allegri domenica sera minimizzava l'emergenza di una difesa priva anche dell'infortunato Barzagli e dell'ormai ex Benatia, già in Qatar per firmare con l'Al-Duhail. Il tecnico livornese ha ricordato l'arrivo dello stesso Caceres (oggi l'ufficialità) e la possibilità di traslocare De Sciglio al centro della trincea. Intanto domani a Bergamo, nei quarti di finale di Coppa Italia, saranno Chiellini e Rugani a fronteggiare il super attacco dell'Atalanta, il più prolifico della Serie A (47 reti). La Juve ha qualche chance di recuperare Pjanic e Khedira, che ieri hanno lavorato parzialmente in gruppo così come Mandzukic, il cui rientro difficilmente avverrà prima di sabato col Parma. Tra le novità, oltre all'avvicendamento tra Szczesny e Perin, ci sarà il (ri)lancio dal primo minuto di Cancelo e Bernardeschi, i cui innesti a partita in corso hanno cambiato le sorti di Lazio-Juve. «A Roma abbiamo dimostrato di non mollare mai così l'ex viola -, è una questione soprattutto mentale. L'Atalanta in casa ha ottenuto grandi risultati, sarà dura, ma noi andremo comunque a Bergamo per conquistare le semifinali: teniamo molto alla Coppa Italia».Ieri intanto Cristiano Ronaldo ha risarcito Elena Di Martino, la tifosa bianconera colpita (e ferita) in curva da una sua pallonata, prima di Juve-Chievo. Maglia con tanto di dedica e selfie sorridente. Che cuore.