Timothy Ormezzano TORINO - La Juve deronaldizzata sbanca in rimonta Brescia (1-2).

TORINO - La Juve deronaldizzata sbanca in rimonta Brescia (1-2). E, almeno per una notte, va in testa alla classifica a +1 sull'Inter che stasera ospita la Lazio. Gol in avvio di Donnarumma, con papera di Szczesny, autogol al 40' di Chancellor e rete decisiva al 63' di Pjanic. «Ho visto diversi passi in avanti nel palleggio e nelle occasioni da gol - commenta Sarri -. Dybala ha offerto un'ottima prova, uscendo però acciaccato: speriamo di recuperarlo sabato contro la Spal. Anche De Ligt sta crescendo, ma serve ancora un po' di pazienza: pure Koulibaly nei primi mesi faceva un po' di fatica».

La novità, per la Juve, è il modulo: 4-3-1-2 con l'attacco in HD (Higuain e un guizzante e generoso Dybala) e Rabiot all'esordio da titolare. Già viste, invece, certe false partenze contro le neopromosse. Come era accaduto contro il Verona, la Signora va sotto. Questa volta già al 4', quando Donnarumma infila un rivedibile Szczesny. Il Brescia è tosto e organizzato. I bianconeri ci provano, ma non sfondano.

Altra tegola al 19', quando Danilo esce per un guaio al flessore. È il quarto ko muscolare, dopo quelli di De Sciglio, Douglas Costa e Ronaldo. «Siamo dispiaciuti di non avere Cristiano con noi e della mancata assegnazione del premio The Best - così Paratici -. Rispettiamo Messi, ma pensiamo che Ronaldo lo meritasse di più».

Gol mancato, gol subito: dopo il 2-0 sfiorato da Balotelli, convincente al debutto, arriva lo sfortunato autogol di Chancellor per l'1-1. La Juve ha sin qui beneficiato di due dei cinque autogol del campionato. Chancellor si riscatterà in avvio di ripresa, murando un tiro di Rabiot. La Juve aumenta i giri, il Brescia perde intensità. Il colpo del ko è un fendente di Pjanic, che non segnava in A dal 3 marzo.

Finale a nervi tesi, con qualche rischio di troppo per la Signora. «Ogni anno ci sono tante critiche a aspettative - dice Pjanic -. Siamo all'inizio, ma la strada è giusta». Vero, la Juve stia assimilando il gioco di Sarri.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

