Timothy Ormezzano TORINO - La Juve comanda a Madrid, ma torna a casa con un punto

TORINO - La Juve comanda a Madrid, ma torna a casa con un punto e tanti rimpianti. Tutto nella ripresa, senza esclusione di colpi. I bianconeri rifilano due schiaffoni all'Atletico, con Cuadrado e Matuidi, dando i primi attesi segnali di sarrismo.

Gli spagnoli rimontano negli ultimi 20 minuti, con due inzuccate di Savic e Herrera. La Signora sfiora il 3-1, prima di incassare un beffardo 2-2. E dimostra di avere un grosso problema sulle palle inattive: 4 reti identiche incassate a Madrid, tra marzo e ieri sera. «Avevamo la gara in mano, resta l'amaro in bocca. Alcune situazioni prevedibili ci sono costate il risultato», afferma Sarri, che può consolarsi con un gioco fluido e divertente. «Bisogna fare molta più attenzione, dobbiamo diventare insuperabili», dice Bonucci, che nel finale difende Cuadrado dagli animati rimproveri dei suoi compagni di squadra: «I panni sporchi si lavano in casa». In testa al Gruppo D c'è la Lokomotiv Mosca, che vince (1-2) in casa del Bayer Leverkusen.

La partita, adesso. Sarri preferisce l'ottimo Cuadrado a Bernardeschi e manda in tribuna l'ex pupillo Rugani. Per Dybala, invece, quarta panchina consecutiva: «Paulo è un grande giocatore - dice il vicepresidente Nedved -, credo che ci sarà spazio anche per lui». Vero, la Joya rimedierà 11 minuti nel finale in cui dirà comunque la sua.

Pronti via e Joao Felix si conferma il fenomeno che è, con uno splendido coast to coast. L'Atletico è tamburellante, la Juve un po' suonata: 5-0 il conto dei tiri nei primi 20 minuti. I bianconeri crescono con il passare del tempo e ci provano con Pjanic e con il fischiatissimo Cristiano Ronaldo.

La ripresa si apre con la perla al 48' di Cuadrado, sinistro nel sette su fenomenale assist di Higuain. Il gol dà fiducia alla Juve che non lascia ma raddoppia al 65' con un'incornata di Matuidi. Finale thriller: Savic accorcia al 70', Szczesny salva su Vitolo, Ramsey debutta in bianconero, il neoentrato Herrera incorna il 2-2 al 90' e CR7 sfiora il colpaccio sul gong.

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

