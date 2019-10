Timothy Ormezzano

TORINO - La Joya è doppia. Due gol in due minuti di Dybala ribaltano la Lokomotiv Mosca (2-1) e spingono la Juve verso gli ottavi di Champions. Rimonta juventina non senza tensione e pathos. La squadra di Sarri sottovaluta i russi, fatica, teme il peggio ma poi esulta con il numero 10. Che fa 13 (gol) in Champions: più di lui in bianconero solo Inzaghi, Platini, Treeguet e Del Piero.

«Avevo tanta voglia di vivere una notte così, avevo bisogno di questi gol. Abbiamo sofferto e poi vinto di esperienza», così Dybala. «Il rischio di andare in ansia era enorme. Siamo stati fisicamente meno brillanti rispetto alle ultime prestazioni. Ma abbiamo prodotto 28 tiri e 8 palle gol, con il record di possesso palla da quando esiste la Champions: vittoria pesante», puntualizza Sarri. «Abbiamo dominato con pazienza, contro una Lokomotiv che dietro aveva un muro solido. Ora pensiamo a vincere sabato a Lecce», aggiunge Szczesny.

Nell'altro match del Gruppo D, l'Atletico Madrid supera 1-0 il Bayer Leverkusen grazie all'ex bianconero Morata e mantiene la vetta a braccetto con la Signora (avanti nella differenza reti).

La cronaca, adesso. Sarri lascia in panchina Bernardeschi e schiera Bentancur sulle trequarti, ruolo che aveva interpretato meglio nel finale di Inter-Juve. In attacco al fianco di Cristiano Ronaldo non c'è Higuain ma Dybala, all'esordio da titolare in Champions. A parte un tentativo proprio della Joya, il protagonista in avvio di gara è CR7, che spara alto da due passi un gran cross di Cuadrado. Un errore non da lui. Sbaglia anche De Ligt, ma non è una novità. «Lui è come Ronaldo, vuole fare sempre meglio, è un campione», la difesa di ufficio di Nedved. Ma la frittata è di Bonucci, che nello 0-1 della Lokomotiv si perde (due volte) Miranchuk, bravo a ribadire in porta un tiro del fischiatissimo Joao Mario respinto da Szczesny. Una volta si diceva catenaccio e contropiede, oggi densità e ripartenze. Nel finale di tempo gran gol in spaccata di Dybala ma a gioco fermo per fallo di CR7 su Guilherme.

Juve fumosa anche nella prima metà della ripresa, quando Sarri vara il superattacco inserendo Higuain (per uno spento Khedira) e arretrando Dybala tra le linee. «Ho visto i presupposti per schierarli tutti e tre - spiegherà Sarri -. Ma sarà difficile vederli in campo insieme per novanta minuti». Ci vuole una magia, per sbloccare lo stallo. Ci pensa proprio la Joya, con un gran sinistro a giro al 77'. Passano meno di 120 secondi e arriva anche il bis del numero 10, con un tap in dopo una tremenda sventola di Alex Sandro respinta dal portiere. È facile fare la differenza quando ai fuoriclasse vengono i due minuti.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA