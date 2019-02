Timothy Ormezzano TORINO - La festa di Cristiano Ronaldo, nel giorno in cui la

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La festa di Cristiano Ronaldo, nel giorno in cui la Juve fa la festa a Douglas Costa. CR7 ha celebrato ieri il suo 34° compleanno, il primo in bianconero. Mattinata al caldo della sua megavilla e pomeriggio al freddo della Continassa. Ad attenderlo, fuori dai cancelli, un centinaio di tifosi a caccia di selfie.Niente da fare: CR3+4, è sfrecciato via senza concedersi ai suoi fan. «Sono molto felice di festeggiare il mio compleanno a Torino - ha detto il portoghese a Juventus Tv - . È bello essere in Italia e lavorare al campo d'allenamento. Mi sento fortunato ad essere qui, in serie A. Il momento della squadra è ottimo. Siamo pronti per le prossime partite». Ronaldo ha incassato gli auguri via social di mezzo mondo - tranne quelli del Barcellona e di Messi, ça va sans dire - e si è goduto una giornata di festa, sì, ma assolutamente normale. Senza follie o eccessi.Niente a che vedere con il party sfrenato organizzato a Parigi per il suo 27° compleanno da Neymar, anche lui nato il 5 febbraio come CR7 e l'ex bianconero Tevez. Alla faccia del brutto infortunio al piede destro, O'Ney ha ballato fino a notte fonda. Anche in stampelle o addirittura in carrozzina. Tra gli invitati c'erano anche Buffon, Dani Alves e Douglas Costa, il cui blitz parigino a poche ore dal suo incidente automobilistico sulla Torino-Milano non è assolutamente piaciuto alla Juve. Il brasiliano, alle prese con un problema muscolare (7-10 giorni di stop), è stato duramente ripreso dalla dirigenza bianconera. Questione di immagine, di stile (Juve). Un episodio non gradito, alla Continassa, dove è stato richiamato anche Dybala per quella fuga dalla panchina nel finale di Juve-Parma.Le buone notizie arrivano da Bernardeschi, che ha completamente smaltito la contusione al costato accusata sabato scorso contro il Parma. Una caviglia malconcia ha invece costretto Spinazzola ad allenarsi a parte. Allenamento personalizzato anche per Chiellini, che continua a mandare segnali più che positivi in ottica Champions. Il capitano bianconero, il 20 febbraio, vuole fare la festa all'Atletico Madrid.riproduzione riservata ®