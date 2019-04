Timothy Ormezzano

TORINO - La febbre del sabato bianconero. Domani la Signora vuole regalarsi una festa doppia, per digerire il boccone amaro dell'eliminazione dalla Champions. L'ottavo scudetto di fila della Juve, nonché il primo di Cristiano Ronaldo ieri arrivato per primo e uscito per ultimo dal centro sportivo della Continassa, può infatti sommarsi al secondo tricolore consecutivo della Juventus Women. Ai maschietti basterà conquistare un punto allo Stadium (ore 18) contro la Fiorentina, per superare in chiave europea i sette titoli consecutivi del Lione (dal 2002 al 2008).

In caso di clamoroso ko, la festa per il 35° scudetto, il 37° secondo la contabilità bianconera, potrebbe scattare il lunedì di Pasquetta, se il Napoli non batterà l'Atalanta al San Paolo. Ma per la sfilata del pullman bianconero nel centro di Torino bisognerà quasi sicuramente aspettare il 19 maggio, il giorno di Juve-Atalanta. Alla capitana Gama e compagne servirà invece una vittoria in casa del Verona (ore 12,30) già aritmeticamente salvo, per evitare un beffardo sorpasso all'ultima giornata da parte della Fiorentina o del Milan, rispettivamente seconda a -1 e terza a -2 dalla capolista bianconera.

Insomma, dentro l'uovo di Pasqua ci sono due coppe, ma più di una doppia sorpresa bisognerebbe parlare di una doppia conferma.

Non sorprende nemmeno il quinto giocatore bianconero che in questa stagione finirà sotto i ferri del chirurgo: dopo Cuadrado (ginocchio), Emre Can (tiroide), Khedira (cuore) e Perin (oggi operato alla spalla), tocca ancora a Khedira, costretto a ripulire l'articolazione del ginocchio. «Dopo quattro mesi di dolore, ho deciso di operarmi - così il tedesco -. L'obiettivo è rientrare al 100% all'inizio della prossima stagione».

Tornerà fra tre settimane invece Dybala, bloccato da un guaio muscolare al quadricipite. Ieri l'argentino è tornato sul flop contro l'Ajax: «I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c'è sempre un altro trofeo, un'altra Coppa, un'altra stagione. Vamos!». Insomma, la Joya twitta la sua voglia di rilanciare la sfida alla Champions. Ma la sua conferma è in forte dubbio, a maggior ragione se in panchina resterà Allegri, in pole position con Conte che tenta il controsorpasso.

Per il match con la Fiorentina sono in dubbio Chiellini, Douglas Costa e Mandzukic. In attacco largo probabilmente a Cuadrado, CR7 e uno tra Bernardeschi e Kean, quest'ultimo pronto rinnovare fino al 2024 con stipendio da circa 2,5 milioni e ricchissima commissione per il suo agente Raiola.

