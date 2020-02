Timothy Ormezzano

TORINO - La Champions della Juve viaggia ad alta velocità sull'asse Torino-Lione. Questa sera (ore 21) l'andata degli ottavi in casa dell'Olympique di Aouar e Dembélé, per confermare la (leggera) crescita dell'ultima settimana e, possibilmente, ipotecare i quarti di finale. «Sentiamo l'obbligo di dover centrare tutti gli obiettivi afferma Sarri -. La Champions per noi è un sogno che siamo molto fortunati di poter inseguire». L'accoglienza per i circa 3000 tifosi bianconeri non sarà delle migliori se ieri la sindaca di Décines, il comune di Lione che ospita il Groupama Stadio, si è detta «per niente favorevole all'arrivo dei sostenitori italiani, volendo evitare rischi di contagio da coronavirus». Inutili le richieste francesi di restrizioni per chi è in arrivo dall'Italia. La replica di Sarri: «Il virus è un problema europeo, non solo italiano. Se in Francia facessero i controlli fatti da noi ci sarebbe lo stesso numero di positivi. I nostri tifosi hanno tutti i diritti di essere a Lione». Per la Juve iniziano le partite che contano: oggi il Lione, domenica l'Inter in uno Stadium deserto. «Le partite a porte chiuse dovrebbero valere per tutti, polemizza Sarri, che recupera Higuain, Khedira e Douglas Costa (l'unico assente è Demiral) e disegna un 4-3-3 con il ritorno di Bonucci e De Ligt in difesa, quello dell'ex lionese Pjanic in regia e la conferma del tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo.

