Timothy Ormezzano TORINO - L'ultimo scatto di Higuain è una sorta di fuga

TORINO - L'ultimo scatto di Higuain è una sorta di fuga dall'isolamento. Nonché dall'Italia, la zona del mondo più colpita dall'emergenza coronavirus. Il centravanti della Juventus è tornato in Argentina per sincerarsi delle condizioni di salute di sua mamma Nancy Zacarias. Restate a casa. Anzi no. Oltre al Pipita hanno cambiato aria anche Pjanic e Khedira, rispettivamente volati in Lussemburgo e in Germania. Nulla di clamoroso, se i tre non fossero fra i 131 dipendenti del club bianconero invitati all'isolamento domiciliare volontario fino a mercoledì 25. Una decisione presa in seguito alla positività al coronavirus di Rugani, il paziente zero della Serie A, e a quella successiva di Matuidi. Nella tarda serata di mercoledì, dopo aver informato la Juve, Higuain si è presentato all'aeroporto torinese di Caselle, dove lo attendeva un volo privato. Prima del decollo l'attaccante ha dovuto mostrare le documentazioni sul suo stato di salute. A partire dal risultato negativo del tampone a cui si era sottoposto nei giorni scorsi per scongiurare ogni rischio di contagio. Gli agenti della Polaria, dopo aver contattato la Juve, hanno così autorizzato il rientro in patria di Higuain, che prima di sorvolare l'oceano ha fatto due scali intermedi in Francia e in Spagna.

Mamma ho preso l'aereo. Il primo bianconero ad aver lasciato Torino era stato Cristiano Ronaldo, volato a Madeira dopo la vittoria contro l'Inter. Inizialmente si pensava che l'unico movente di CR7 fossero i problemi di salute di sua mamma Dolores Aveiro. A proposito di fughe, i calciatori serbi Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell'Ascoli avrebbero violato l'obbligo dell'autoisolamento per tornare in Serbia, dove sono stati denunciati dalle forze dell'ordine locali. Intanto l'Inghilterra ha dilatato lo stop ai suoi campionati, inizialmente messi in stand-by fino al 3 aprile. La Premier League, così come le serie minori, non ripartirà prima del 30 aprile e sarà quindi prorogata a tempo indeterminato: insomma, prima o poi il Liverpool potrà festeggiare quello scudetto che attende da 30 lunghi anni. Ma in Europa tiene anche banco il caso-stipendi. In Ligue 1 francese Lione, Amiens e Bordeaux hanno annunciato la disoccupazione parziale dei loro dipendenti, che percepiranno comunque il 70% dell'ingaggio. In Bundesliga tedesca i calciatori del Borussia M'gladbach si sono ridotti volontariamente gli emolumenti. Clamoroso in caso del club svizzero del Sion, che ha licenziato otto giocatori colpevoli di aver rifiutato di firmare accordi di breve durata con stipendi ridotti.

