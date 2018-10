Timothy Ormezzano TORINO - L'anti-Juve? Se fino a poco tempo fa sembrava non

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - L'anti-Juve? Se fino a poco tempo fa sembrava non esistere, ora secondo i bianconeri ce ne sono addirittura due: il Napoli, ovviamente, ma anche l'Inter che ha raggiunto la squadra di Sarri al secondo posto, a -6 dalla (solita) capolista. Detto e sottoscritto da Massimiliano Allegri: L'Inter viene da una grande partita contro la Lazio, ma prima i nerazzurri avevano toppato soltanto la sfida in casa contro il Parma, tra l'altro in un modo sfortunato. L'Inter è stata costruita per vincere lo scudetto. Cioè, per lottare con noi e con il Napoli, che con Ancelotti in panchina sta continuando a vincere proprio come succedeva con Sarri, seppure in modo diverso rispetto a prima.Ieri la Juve si è concessa un bagno di folla allo store ufficiale dell'Adidas di Milano, a pochi passi dal Duomo e dalla sede dei carissimi nemici nerazzurri. Presenti circa mille tifosi, che hanno rivolto un coro-appello a quell'Allegri che ha finalmente messo tutti d'accordo, anche le ex vedove inconsolabili di Conte: Portaci la Champions.Già , perché non si vive di solo scudetto. Specie nell'anno in cui hai speso 148 milioni tra cartellino (117) e stipendio netto (31) per ingaggiare un certo Cristiano Ronaldo. «Quest'anno in Europa c'è una candidata forte, che troveremo sicuramente in fondo: è il Barcellona». Poi, Allegri esalta CR7: «Si merita il Pallone d'Oro, per quello che ha fatto e sta facendo, credo che la sfida sia tra lui e Modric. Per noi Cristiano è un valore aggiunto: ha portato esperienza e consapevolezza». Pjanic, infine, svela il segreto di Pulcinella: «L'obiettivo principale è ovviamente la Champions. Abbiamo una rosa ampia e competitiva. Siamo abbastanza forti per provare a vincere tutto».Intanto in infermeria c'è un certo viavai. Ieri Bernardeschi ha svolto un lavoro personalizzato per un affaticamento al muscolo psoas. Un (piccolo) guaio che rallenta il ritorno di FB33 agli standard di un mese mezzo fa. Buone notizie invece da Mandzukic, rientrato in gruppo e quindi arruolabile per l'anticipo di sabato (ore 20.30) contro il Cagliari. Quando Szczesny potrebbe lasciare il posto a Perin: «Lavoro per disputare più partite possibile», ha detto l'ex capitano del Genoa. Verso il recupero anche Khedira, mentre è ancora in dubbio Chiellini, che da oggi tornerà gradualmente ad allenarsi con i compagni.riproduzione riservata ®