Timothy Ormezzano

TORINO - In Spagna si dice fracaso. Disastro. La Juve esce dal Wanda con le ossa rotte, punita nel finale da due difensori uruguaiani. Il 2-0 contro l'Atletico Madrid sembra un foglio di via dalla Champions. «Nel secondo tempo non potevamo giocare peggio - ammetterà Allegri -. C'è grande delusione, ma siamo molto fiduciosi per il ritorno». Anche Chiellini crede nell'impresa: «Sapevamo che l'Atletico è forte sui calci piazzati. È una sconfitta pesante, ma ora resettiamo tutto: a Torino avremo modo di ribaltare la qualificazione».

Il Var, così tanto voluto da Agnelli anche in Europa, cancella l'1-0 segnato al 71' dall'ex Morata dopo una spintarella a Chiellini. Nulla da fare invece al 78', quando l'Atletico sfonda con Gimenez, dopo un contatto veniale con Bonucci. Passano cinque minuti e arriva il bis del futuro interista Godin.

Tra i due gol, l'esultanza sguaiata dell'ex interista Simeone, che impugna quelli che dalle sue parti chiamano huevos: «Mi scuso, era un modo per dire che abbiamo gli attributi», spiegherà il Cholo.

L'Atletico parte a tutta, ma la prima occasioni è di Ronaldo, fischiatissimo. Gara tesa eruvida. Nervi a fior di pelle. L'arbitro Zwayer fischia un rigore, ma il Var ci vede bene: è fuori area il tocco di De Sciglio su Diego Costa, squalificato nel ritorno del 12 marzo allo Stadium come Partey e Alex Sandro. La Juve fatica: Pjanic lotta contro la febbre, Dybala ci prova dai 30 metri e poi sparisce.

L'Atletico raddoppia ogni marcatura e triplica quella su Ronaldo. Che, dopo un paio di pestoni, reagisce mostrando la manita: il conto delle sue cinque Champions o dei suoi cinque Palloni d'oro?

La ripresa si apre con un gol divorato da Diego Costa, poi sostituito da Morata, e una traversa di Griezmann. La Juve resta in trincea, guardia alta e baricentro basso. Gli spagnoli ne approfittano, trovando l'uno-due vincente prima di evitare con un super intervento di Oblak un gol di Bernardeschi. «Abbiamo preso due reti quasi uguali, dopo altrettanti rimpalli - dirà l'ex viola -. C'è amarezza, ma nulla è ancora compromesso».

Ieri intanto Khedira si è sottoposto a un intervento di ablazione per risolvere il suo problema al cuore. Tornerà tra 30 giorni, in tempo per quei quarti di Champions che la Juve non vuole abbandonare.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA