Timothy Ormezzano TORINO - Il primo atteso gol stagionale di Dybala. Ma soprattutto

Timothy OrmezzanoTORINO - Il primo atteso gol stagionale di Dybala. Ma soprattutto la sesta vittoria consecutiva in altrettanti turni di campionato per la Juventus, che supera (2-0) il Bologna allo Stadium. Accontentato Allegri, che voleva presentarsi allo scontro diretto con il Napoli di sabato «con almeno tre punti di vantaggio». Detto, fatto. Champions compresa, la Juve fa sette su sette: un avvio di stagione del genere non si vedeva dal lontano 1930-31.Cambia il modulo, ma non il risultato. La Juve vince e convince ancora di più con il nuovo-vecchio 3-5-2, ultimo avvistamento prima di ieri il 31 marzo contro il Milan. «Ho cambiato sistema per far riposare qualcuno - spiegherà Allegri, già sintonizzato sul big match in alta quota -. Dybala e Ronaldo hanno giocato bene insieme, ma ci sono margini di miglioramento».L'avvio del primo tempo è un vero e proprio tirassegno, con il Bologna nei panni del pupazzetto. Dopo 11' Dybala è il più rapido di tutti a ribadire in porta un tiro di Matuidi respinto da Skorupski. L'argentino fa centro di destro proprio di fronte all'ultimo bersaglio (rossoblù) che aveva colpito, il 5 maggio scorso, interrompendo 492' di digiuno.«Il gol mi dà ancora più fiducia. Teniamo i piedi per terra, manca ancora tanto dirà Dybala -. Ma vincere contro il Napoli sarebbe molto importante». Passano 5' ed ecco il raddoppio di Matuidi, su assist (involontario?) di Cristiano Ronaldo. Da lì in poi, per i bianconeri è una passeggiatina di salute, al netto di un brivido per l'esordiente Perin sul sinistro a giro di Falcinelli. E Ronaldo? Ci prova, sbaglia qualcosa di troppo e sbuffa quando Skorupski gli nega il gol nell'unica vera occasione targata CR7. Il tutto davanti a mamma Maria Dolores, avvistata per la prima volta in tribuna, dopo essere andata a prendere al college il suo nipotino Cristiano junior. Più convincente l'altro portoghese bianconero, Cancelo, autore dell'ennesima ottima prova.Juve in controllo totale nella ripresa, giocata a ritmi molto più lenti. Allegri sostituisce Pjanic e Cuadrado con Emre Can e Bernardeschi, mentre Pippo Inzaghi richiama Falcinelli e Destro per dare spazio Okwonkwo e Santander. Cambia l'attacco ma non il Bologna, che nel finale rischia anche il 3-0.riproduzione riservata ®