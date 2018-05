Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Il premio-scudetto? Emre Can, Caldara, Spinazzola e Darmian non bastano. Allegri sogna Milinkovic-Savic. Le tre ore di incontro di ieri con Agnelli e Marotta, nella nuova sede bianconera della Continassa, non hanno prodotto un rinnovo del contratto del tecnico, in scadenza nel 2020: un margine sufficiente per programmare l'anno che verrà. Il tempo è servito per cominciare a studiare la Juve che dovrà inseguire l'ottavo scudetto e l'agognata Champions League.Il club bianconero prepara una nuova mezza rivoluzione, anche se la disponibilità economica non è sconfinata. Con 40 milioni già stanziati per il riscatto di Douglas Costa dal Bayern Monaco, per finanziare un altro grande colpo come il laziale Milinkovic-Savic è necessaria una cessione illustre.L'indiziato numero uno era Alex Sandro, ma il ko per i prossimi sei mesi di Spinazzola sta spingendo la Juve a trattenere il brasiliano. Gli altri top player non incedibili, sempre che arrivi un'offerta giudicata congrua, sono Pjanic, Dybala e Higuain. Dei tre, quello indicato da Allegri come sacrificabile sarebbe il Pipita, che ieri ha vissuto una giornata emozionante per la nascita della sua primogenita Alma e la conferma di essere nei 23 convocati dell'Argentina per il Mondiale (a spese anche di Icardi). L'esclusione dall'undici della finale di Coppa Italia ha lasciato qualche ruggine tra il tecnico livornese e il nueve, che non lascerebbe la Signora per meno di 40-50 milioni. La metà di quelli che servono per dare l'assalto a Milinkovic-Savic, un profilo ideale per Allegri vista la duttilità del serbo, impiegabile a centrocampo e sulla trequarti se non addirittura in attacco.Il suo agente, Mateja Kezman, non molto tempo fa è stato a Torino, la città di Vanja, il fratello-portiere in granata di Sergej. L'operazione è ancora all'alba. E i rapporti tra Juve e Lazio non sono propriamente i più scorrevoli. Anzi. Ecco perché a centrocampo restano vive diverse alternative più o meno low cost: da Pelllegrini a Kovacic, da Cristante a Ramsey, fino a Bonaventura e Rabiot.E' intanto sempre vicino il trasferimento al Psg di Buffon, così come quello di Perin a Torino. In Francia attendono l'annuncio tra domani e giovedì. L'ormai ex capitano bianconero è pronto a firmare un biennale da 6-7 milioni a stagione. SuperGigi sembra destinato a sostituire Trapp, con Areola nel ruolo di vice. «Per ora devo abituarmi all'idea che Buffon non giochi più nella Juve e nella sua Nazionale», ha glissato ieri Tuchel, il neotecnico del Psg. Non è il solo.