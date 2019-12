Timothy Ormezzano

TORINO - Il Cristiano Ronaldo migliore contro la rivale peggiore. La Juve si affida alla forma smagliante di CR7 per superare nella Supercoppa di domenica (ore 17.45) a Riyad la Lazio. Ovvero, la bestia nera dei bianconeri. La squadra di Inzaghi è infatti l'ultima ad aver battuto la Signora, due settimane fa in campionato, nonché nella Supercoppa del 2017. Oggi la Juve decollerà alla volta dell'Arabia Saudita, dove ieri è atterrata la Lazio. Chi è in volo da un po' è proprio Ronaldo. Il suo gol ai limiti delle leggi della fisica, quello che ha schiantato la Sampdoria, secondo un tweet della Uefa ha «ridefinito il concetto di gravità». Elevazione, sì, ma anche sospensione alla Michael Air Jordan.

È il sesto centro nelle ultime 5 uscite, una striscia record da quando CR7 indossa il bianconero. In poco più di tre settimane si è passati dal peggiore al migliore Ronaldo degli ultimi tempi: 6 gol da agosto a fine novembre, altrettanti nel mese di dicembre. La Lazio è più che avvertita. L'altra faccia della Juventus è quella meno sorridente di De Ligt, scomparso dai radar dopo il suo mezzo flop contro la Lazio in campionato. Da allora Sarri ha sempre schierato Demiral, «perché ha un'energia che va sfruttata», dando un segnale forte e chiaro: non gioca chi è costato di più ma chi è più in forma. Il ballottaggio al fianco di Bonucci è più aperto che mai. L'altro dubbio di Sarri è in attacco, dove Sarri pensa di confermare il super tridente Higuain-Dybala-Ronaldo. L'alternativa è schierare sulla trequarti Ramsey o Bernardeschi, mentre a centrocampo ci saranno Bentancur, Pjanic e Matuidi. Dall'infermeria rientra Szcesny, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato con l'obiettivo di riprendersi le chiavi della porta.

Qualche dubbio in più per Alex Sandro, alle prese con un affaticamento muscolare: in caso di stop precauzionale, è pronto De Sciglio. «Vogliamo regalare un'altra soddisfazione ai nostri tifosi - dice Buffon - Ci attende un match complicato. La Lazio è l'unica squadra italiana che ha saputo conquistare qualche trofeo durante questi anni di dominio bianconero».

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

