Timothy Ormezzano

TORINO - Gioco, partita e scudetto. La Juve vola a +16 sul Napoli, uccidendo un campionato già agonizzante. Dopo il sofferto colpaccio di ieri al San Paolo (1-2), servono 20 punti per festeggiare matematicamente l'ottavo tricolore consecutivo. Ma vista la media punti del Napoli (2,15 a partita), per chiudere la pratica potrebbero bastarne appena 10. «Ci mancano cinque vittorie e mezza», dirà Allegri. L'avvio di gara è equilibrato, con le squadre strette in una trentina di metri. Zielinski comincia la sua battaglia personale con Szczesny. La Juve alza il pressing. E fa bene, perché da un retropassaggio sbagliato da Malcuit nasce il contatto (sospetto) tra Meret e Ronaldo che costerà l'espulsione al portiere. «Non l'ha toccato, ma che ci sta a fare il Var?», chiede a caldo Ancelotti, che nel dopopartita protesterà soprattutto per il cartellino rosso.

Dentro Ospina, fuori Milik. È la svolta, perché la Juve al 37° piazzato della sua stagione, di cui ben 23 calciati da Ronaldo, trova il primo gol su punizione. Merito dello specialista Pjanic, al quinto tentativo stagionale. Il Napoli non ci sta, ma il palo dice no a Zielinski e al resto ci pensa Szczesny. A gelare il San Paolo è il bis realizzato da Emre Can con un'incornata.

In avvio di ripresa Rocchi caccia Pjanic (doppio giallo), ristabilendo la parità numerica. Il Napoli prende fiducia e al 61' accorcia con Callejon, dopo una dormita di Chiellini.

Da lì in poi comincia il tirassegno azzurro. La Juve, alle corde, benedice di nuovo il palo. A colpire il 20° legno stagionale del Napoli è Insigne, su rigore concesso (dal Var) dopo un fallo di mano di Alex Sandro. Nel finale manca un rosso a Koulibaly, che rifila un calcione a Dybala, subentrato a uno spento Bernardeschi. «Federico doveva fare meglio. Nel secondo tempo ci siamo addormentati. L'espulsione di Meret? In quei casi basta l'intenzione», commenterà Allegri, ammettendo il brutto gioco prodotto dai bianconeri. Contro l'Atletico servirà di più, di meglio.

Intanto, a detta di Paratici, il futuro del Conte Max «non è legato al risultato di una partita di Champions. Rapporto deteriorato dopo il ko di Madrid? E' una leggenda metropolitana». Infine, sul pericolo di una fuga di Allegri all'Inter: «Non credo che sia una possibilità».

