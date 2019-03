Timothy Ormezzano

TORINO - Eccolo, il fenomeno da urlo che la Juve ha voluto proprio per queste occasioni. Cristiano Ronaldo travolge l'Atletico 3-0, segnando la sua terza tripletta in carriera ai Colchoneros. Regala alla Signora la prima storica rimonta dopo un 2-0 in Europa. E spiana la strada bianconera per i quarti di Champions, dove ci sono già i due Manchester, Porto e Ajax. «Abbiamo fatto un bel passo avanti a livello di gioco e consapevolezza. Anche il fattore C è sempre molto importante. Ora vedremo chi ci tocca», così Allegri, che con questa impresa potrebbe aver finalmente zittito qualche suo detrattore.

Questa volta ad avere los huevos è stata la Juve: «Ci abbiamo messo le palle. E' una vittoria che ci dà grande adrenalina. Ora vogliamo arrivare fino in fondo», dirà Bonucci.

L'allegrata si scopre subito: niente 4-3-3, ma 3-5-2 con un fantastico Emre Can in difesa, come gli capitava al Liverpool. «Questa idea ce l'avevo in testa anche all'andata. Siamo stati lucidi e freddi, senza isterismi da rimonta», dirà Allegri. La Juve parte a tutta e dopo 4' segna con Chiellini, ma Kuipers annulla per una carica di Ronaldo su Oblak. L'Atletico è impaurito: catenaccio (tanto) e ripartenze (poche). La Juve, semplicemente, domina. E scardina il fortino con una zuccata di Ronaldo, imbeccato alla perfezione da Bernardeschi. «Dai ragazzi, noi ci crediamo», canta la Curva Sud. Gli ultrà hanno interrotto lo sciopero del tifo, ma la contestazione è proseguita con alcuni striscioni contro Agnelli appesi ai cancelli di uno Stadium da record di incasso: circa 5,5 milioni, un paio di mesi di ingaggio di CR7. Nel finale di tempo Morata, dimenticato da Bonucci, grazia Szczesny.

Gol sbagliato, gol subito. La ripresa si apre infatti con il bis di Ronaldo, di nuovo di zucca, su assist di Cancelo. Ancora lui, che prima del match aveva detto di essere «molto felice in Italia: a Madrid ho lasciato molti amici e un grande club, ma la Spagna non mi manca».

Allegri, davvero fenomenale nella gestione del match, passa al 4-2-4 con Dybala per l'ottimo Spinazzola. Ma è l'altro subentrato Kean a sfiorare il tris. Simone sceglie invece Correa, l'uomo che fa un ingenuo fallo da rigore su uno scatenato Bernardeschi. Dal dischetto, Ronaldo non perdona. E per lui sono 25 gol in 33 incroci con l'Atletico. Un mostro.

