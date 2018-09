Timothy Ormezzano TORINO - E venne il giorno. Più del primato dei bianconeri,

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - E venne il giorno. Più del primato dei bianconeri, a punteggio pieno dopo quattro partite, fa notizia la ritrovata vena realizzativa di Cristiano Ronaldo. La copertina di Juventus-Sassuolo 2-1 è del portoghese, che interrompe con una doppietta un digiuno in serie A durato 320'. Tutto nel secondo tempo: prima un tap-in da due passi, dopo un imbarazzante autopalo di Ferrari, poi un diagonale imparabile, quindi l'inutile rete sul gong di Babacar, su (ennesima) esitazione di Bonucci.Sul personalissimo cartellino di CR7, oltre al 400° gol nei quattro campionati in cui ha militato, ci sono anche due reti divorate a tu per tu con la porta. «Se sono più contento oppure arrabbiato per gli errori? Ero un po' ansioso, ma il calcio è anche questo. C'era grande attesa, dopo il mio passaggio dal Real alla Juve. Avevo voglia di segnare, sono felice».Ritrovato il gusto del gol, Ronaldo vuole riassaporarlo anche in Champions, dove negli ultimi sei anni ha sempre bagnato il debutto segnando: «È la competizione che amo di più, non vedo l'ora», dice lo juventino pensando alla trasferta di mercoledì a Valencia. Un avvio in salita, nonostante la crisi in campionato degli spagnoli, che tiene in apprensione Allegri: «Dalla sfida di mercoledì dipende il nostro destino in Europa». Poi, sul bomber ritrovato: «Ronaldo ha parlato di ansia? Non c'era bisogno, era già andato molto vicino al gol. Era normale che tornasse a segnare».Non è invece normale la folle reazione di Douglas Costa, che battibecca con Di Francesco rifilandogli prima una gomitata, poi una testata soltanto abbozzata e infine uno sputo in faccia sanzionato dall'arbitro Chiffi con l'espulsione post soffiata del Var.Tre probabili turni di squalifica in arrivo, oltre al cazziatone del club: «Douglas verrà sicuramente multato. La sua reazione mi ha sorpreso», dice Allegri. Che non può dire altrettanto dell'attesa prima volta di Cristiano Ronaldo.riproduzione riservata ®