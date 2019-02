Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - È una Juve indifesa, troppo vulnerabile. Le assenze degli infortunati Bonucci e Chiellini si fanno sentire. Eccome. Lo dicono i numeri: 6 gol subìti nelle ultime due uscite di Coppa Italia e campionato, tanti quanti ne erano arrivati nelle precedenti 9 partite disputate o, a scelta, nelle precedenti 12 giornate di serie A. Del resto il pacchetto arretrato di scorta formato da Perin-Cancelo-Rugani-Caceres-Spinazzola, che ha spianato la via della rimonta al Parma, non è la BBC, le cui trasmissioni si sono interrotte sabato sera dopo otto anni in cui si è sempre visto almeno un rappresentante del terzetto.Chiellini dovrebbe recuperare per gli ottavi di Champions, mercoledì 20 in casa dell'Atletico Madrid, quando invece mancherà Barzagli e probabilmente anche Bonucci.La Juve se l'è un po' cercata, questa prima mini-crisi stagionale. L'affaire-Benatia è stato gestito male, con il doppio errore di lasciarlo partire e di rimpiazzarlo con Caceres, esterno adattato a centrale.Sono eccessive le critiche spedite via social ad Allegri, ma alla Continassa è comunque scattato l'allarme. Nessun dramma, dicono i bianconeri, ma intanto nessun dorma. «La bravura degli avversari, ma anche la superficialità in alcune situazioni, ci sono costati due punti importanti. Registriamo quello che non va, ma non buttiamo gli aspetti positivi», è il tweet di Allegri. «Senza drammi, senza ansia. Guardare indietro per imparare, guardare avanti per migliorare», è il messaggio di Bonucci, già ieri al lavoro per recuperare nonostante la ripresa fissata per domani.Intanto c'è un caso che risponde al nome di Dybala, che ha lasciato la panchina con un muso lungo così subito dopo la terza sostituzione di Allegri nel finale di Juve-Parma. «Paulo forse aveva freddo», ha tagliato corto il Conte Max. Complice il nuovo ruolo di tuttocampista, l'argentino è sempre a -12. No, non è la temperatura da lui percepita ma la differenza tra i 14 gol segnati lo scorso campionato di questi stessi tempi e gli attuali 2. L'ultima joya in serie A il 3 novembre scorso. Tanto, troppo tempo fa.riproduzione riservata ®