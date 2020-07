Timothy Ormezzano

TORINO - E nove. La serie bianconera manda in archivio la sua sua nona stagione trionfale consecutiva. Roba che nemmeno su Netflix. #STRON9ER: è questo l'hashtag coniato dalla Juve. Il 31° gol in campionato del solito Cristiano Ronaldo e il primo del redivivo Bernardeschi firmano la vittoria (2-0) della Juventus sulla Sampdoria. Ecco il primo scudetto di Sarri, che però non si unisce alla festa sul campo. Titolo e record: è lui il tecnico più anziano a conquistare il tricolore. Maurizio ha compiuto una scalata incredibile così Paratici -. Ha fatto bene al Chelsea, al Napoli. E' nel posto che si merita. Due infortuni fanno però suonare l'allarme, quelli di Dybala (adduttore) e De Ligt (bicipite femorale). La speranza dei bianconeri, con la Champions ormai dietro l'angolo, è che si siano fermati in tempo.

I ritmi in avvio sono quelli di una sgambata in famiglia. Ronaldo si mette in mostra più per le proteste che per le giocate, probabilmente innervosito dalla tripletta di Immobile, volato a quota 34 gol. Sarà comunque CR7, sul gong del primo tempo, a mandare la Juve in paradiso: punizione bassa di Pjanic e destro all'angolino del portoghese. Che si porta così a 3 gol dal leader Immobile e a uno dal primato in bianconero realizzato da Farfallino Borel nel 1933-34.

La ripresa si apre con una Samp molto arrembante. La Juve barcolla ma non molla. Anzi, al 67' raddoppia con Bernardeschi, rapido a ribadire in porta una pessima respinta di Audero. La Samp ci prova fino all'espulsione di Thorsby. Nel finale Higuain fallisce il comodo tris, CR7 spara un rigore sulla traversa e Yoshida toglie dalla porta un gol di Bonucci. Poco grave, la Signora può comunque festeggiare il suo 36° tricolore.

