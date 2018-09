Timothy Ormezzano TORINO - Due facce della stessa Juventus. C'è quella sorridente

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Due facce della stessa Juventus. C'è quella sorridente di Cristiano Ronaldo, che dopo essersi sbloccato contro il Sassuolo vuole ripetersi domani sera in casa del Valencia, squadra a cui ha rifilato la bellezza di 18 reti in 15 partite, con una doppietta all'ultimo incrocio. CR7 proverà anche a inanellare il settimo debutto con gol nelle ultime sette edizioni di Champions League.Ma alla Juve c'è anche il volto devastato di Douglas Costa, che per la folle reazione contro Di Francesco nel finale di Juve-Sassuolo va incontro a una doppia stangata, da parte del giudice sportivo e del club bianconero. Il procuratore federale Pecoraro ha chiesto l'utilizzo della prova tv anche per le scorrettezze commesse dal brasiliano prima del suo indecente sputo (gomitata e testata abbozzata).Oggi il verdetto: l'attaccante rischia più di tre giornate di squalifica, fino a un massimo di sei. Inoltre ci sarà la punizione della Juventus, che ha deciso di parametrare la multa proprio sui turni di stop che verranno imposti a Douglas Costa: la sanzione economica potrebbe aggirarsi intorno ai 100 mila euro.L'ex freccia del Bayern non ha rivelato i contenuti della probabile offesa (razziale?) ricevuta da Di Francesco, ma almeno si è scusato con un lungo post su Instagram, cercando poi di spiegare a un tifoso la sua reazione inspiegabile: «Mi sveglio alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni... Tu non sai quello che mi è stato detto... Ma poco male, chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato!». L'ex bianconero Evra ha bacchettato Douglas Costa, ricordandogli che «il simbolo della Juve è una zebra, non un lama... Ti sei scusato per il tuo gesto, però la gente non saprà mai cosa ti è stato detto».Intanto la formazione anti-Valencia sembra fatta, con il ritorno tra i titolari di Chiellini, Cuadrado, Pjanic e uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, che non rischierebbe di finire fuori rosa o di doversi accomodare su uno sgabello in tribuna come era successo a Bonucci il 22 febbraio 2017 contro il Porto. Probabile panchina invece per Dybala, reduce da 90' contro il Sassuolo nonché alle prese con i postumi di una contusione al piede sinistro rimediata proprio contro i neroverdi.riproduzione riservata ®