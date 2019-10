Timothy Ormezzano

TORINO - Cristiano Ronaldo vuole tutto: «Se vinci i trofei di squadra poi arrivano anche i premi individuali». E qui si parla di Champions League e di quel Pallone d'oro che tra i trenta finalisti include CR7 e De Ligt. Nella conferenza-evento alla vigilia di Juve-Lokomotiv Mosca, il fuoriclasse portoghese conferma la sua fame bulimica di titoli: «La mia priorità è vincere con la Juve e con la Nazionale portoghese. Logico che vogliamo anche la Champions. Puntiamo a vincere tutto e penso che sia possibile».

Cristiano elogia a più riprese il Sarriball, per la gioia del tecnico seduto al suo fianco: «Il mio ruolo è simile all'anno scorso, ma ho più libertà. Mi piace il calcio di Sarri: abbiamo più fiducia, creiamo più occasioni. Forse non segniamo quanto vogliamo, ma siamo sulla buona strada».

Cristiano risponde colpo su colpo, sorridente e rilassato. L'unico dribbling quando gli viene chiesto se onorerà il suo contratto fino al 2022. Non dice «sì, certo». Ma non si pone limiti: «L'età è un numero, non significa che a 33, 34, 35 anni io sia necessariamente a fine carriera. Anzi, ora mi sento più in forma, lucido e maturo».

CR7 è concentrato sul «qui e ora», sulla sfida di questa sera allo Stadium contro la Lokomotiv Mosca: «Se vinciamo, al 50% saremo qualificati».

Dopo la prima rete in carriera al Bologna, Ronaldo cercherà di segnare per la prima volta anche contro i russi per strappare l'ennesimo record: 34 squadre impallinate in Champions, una in più di Raul.

Ancora assenti Ramsey e Douglas Costa, la Juve cambierà pochissimo rispetto all'ultima uscita: Szczesny e Matuidi al posto di Buffon e Rabiot. Il dubbio più grande è chi tra Dybala e Higuain affiancherà Ronaldo. Comunque vada, secondo Sarri sarà un successo: «Sono entrambi in buona condizione psicofisica, anche sorteggiando ci sono poche possibilità di sbagliare».

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

