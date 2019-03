Timothy Ormezzano

TORINO - Cristiano Ronaldo c'è. È questa la notizia più bella per la Juve, a 48 ore dal big match di domenica in casa del Napoli. Il fuoriclasse portoghese ha quasi smaltito il dolore per la botta alla caviglia accusata domenica a Bologna. Dopo l'allenamento di ieri svolto interamente in gruppo, le possibilità di vederlo in campo al San Paolo sono in rialzo.

L'ordine è comunque quello di non correre alcun rischio. La palla passa ad Allegri, che tra oggi e domani deciderà come e quanto impiegare CR7 contro il Napoli e nel successivo impegno con l'Udinese, l'anticamera di Juve-Atletico. Dall'uomo con più seguito sui social a chi ha deciso di darci un taglio. Ieri Allegri ha abbandonato in un colpo solo due piattaforme, Twitter e Instagram, con tanti saluti ai suoi followers. La motivazione si conoscerà domani, nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Juve.

Il tecnico toscano, che negli ultimi tempi aveva gestito in prima persona i suoi profili, potrebbe aver deciso di disfarsi dei tanti haters che dopo il ko di Madrid lo avevano preso d'assalto sui social. «La sconfitta contro l'Atletico è stata pesante, ma ci siamo ripresi - rassicura Chiellini -. Al San Paolo sarà dura, negli ultimi tempi il Napoli ci ha fatto sudare. Vogliamo dimostrare di meritare il +13 in classifica». Il capitano ora vuole sferrare il colpo del ko: «Una vittoria darebbe lo strappo decisivo per lo scudetto».

Intanto ieri il Cda bianconero ha approvato i dati al 31 dicembre 2018. Il fatturato da 330,2 milioni è in crescita (+39,6), ma cresce anche l'indebitamento finanziario netto che ammonta a 384,3 milioni (+74,5). Serviranno circa 45 milioni, più una dozzina di eventuali bonus, per assicurarsi Marcelo, separato in casa Real Madrid. In Spagna dicono che l'accordo è praticamente fatto. C'è da lavorare invece per strappare al Benfica il centrale 21enne Ruben Dias e l'attaccante 19enne Joao Felix. Per quest'ultimo, la Juve ha incontrato il patron del club lusitano e il suo agente Jorge Mendes.

