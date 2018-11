Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Arriva la prima attesa rete bianconera in Champions di Ronaldo, un eurogol nella stessa porta della sua rovesciata da urlo. Ma la festa juventina è rovinata dai due gol segnati negli ultimi 4' dal Manchester United, fin lì impalpabile. La punizione di Mata e il rocambolesco autogol di Alex Sandro (post papera di Szczesny e pressing di Pogba) sono un'autentica doccia fredda per una Juve fin lì impeccabile.Alla Signora, al primo ko stagionale (1-2), per blindare l'accesso agli ottavi serve un punto il 27 novembre contro il Valencia. «Spiace, perché meritavamo di vincere - l'analisi di Allegri -, ma non riusciamo mai a chiudere le partite. Siamo ancora in testa al girone, il primo posto è alla portata. Ora rialziamoci subito, perché domenica ci aspetta il Milan».Pogba, l'osservato speciale, lontano parente del fenomeno ammirato in bianconero, è accolto dal boato dello Stadium, ieri da record assoluto d'incasso: oltre 4,2 milioni di euro, più o meno lo stipendio netto annuale di Bonucci.Tutt'altra accoglienza per Mourinho, che alla fine provocherà la curva bianconera mostrandole l'orecchio e scatenando la reazione di Bonucci (e non solo). «Sono stato insultato per 90 minuti, non ho offeso nessuno. Quel gesto, a freddo, non lo avrei mai fatto. Abbiamo fatto una partita fantastica, con un po' di fortuna. Il pari sarebbe stato più giusto», ammetterà lo Special One. «Avete capito perché al triplice fischio io vado subito via?», ribatterà Allegri.L'avvio è su ritmi subito alti, con la Juve più pericolosa dello United, che nel primo tempo non tira mai in porta. Forcing bianconero dopo la mezz'ora: tiro-cross di Cuadrado (deviato da Matic) miracolosamente parato da De Gea e un minuto dopo palo di Khedira su assist di Ronaldo. La replica inglese? Parcheggiare il pullman davanti alla porta.Stesso film in avvio di ripresa, che si apre con la traversa colpita da Dybala con un gran sinistro. Al 65' la perla della partita: lancio con il contagiri di Bonucci ad armare la sventola al volo di CR7. Un gol mostruoso - dopo 454' di digiuno del portoghese in Champions -, festeggiato mostrando gli addominali scolpiti. I bianconeri sfiorano due volte il raddoppio, prima di perdersi come ultimamente accade un po' troppo spesso. Remuntada e festa dello United, che alla vigilia Allegri aveva giustamente etichettato come una squadra sorniona.riproduzione riservata ®