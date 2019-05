Timothy Ormezzano

TORINO - Allegri e la Juventus sono più lontani che mai. Il D Day, il giorno in cui verrà messo nero su bianco il futuro sempre meno bianconero del tecnico, potrebbe però slittare ulteriormente. Ma al di là di certe dichiarazioni all'insegna della continuità e delle smentite che arrivano dalla Continassa, il divorzio tra il Conte Max e la Signora sarebbe dietro l'angolo. L'intenzione di inaugurare un nuovo ciclo è stata esternata da Paratici e Nedved ad Agnelli nella tarda serata di mercoledì. Quando Allegri ha detto ad alcuni confidenti che «il tempo alla Juve per me è finito». L'allenatore pagherebbe la deludente uscita dalla Champions e il finale di stagione con tanti infortuni e poco fiato. La palla a breve passerà ad Allegri, deciso a chiedere ad Agnelli un prolungamento del contratto fino al 2022, un sostanzioso aumento dell'ingaggio e una ricca campagna acquisti. La tentazione del mister è di cedere alla corte del Psg, pronto a raddoppiargli la busta paga, da 7,5 a circa 15 milioni annui. Ma sul toscano si sono accesi anche i radar del Barcellona.

Intanto, mentre a Torino continua il braccio di ferro, la Juve cerca un nuovo condottiero. Il sogno è Guardiola, che però non vuole liberarsi dal City prima del 2020. Oltre a una busta paga pesantissima, intorno ai 20 milioni netti, il matrimonio con Pep costerebbe moltissimo anche a livello di lista nozze, perché il tecnico pretenderebbe diversi acquisti con i controfiocchi. Sono in calo le quotazioni dell'ex capitano e allenatore Conte, sempre più vicino all'Inter. La frattura con Agnelli e John Elkann avvenuta nell'estate del 2014 non sembra ancora sanata.

Sono invece in crescita le azioni di Deschamps, con il quale sono ripartiti i contatti abbozzati nei mesi scorsi. Resta stabile l'interesse per Simone Inzaghi, il cui profilo piace soprattutto a Paratici. Il vicepresidente Nedved spingerebbe invece per Mihajlovic, già contattato nel 2014 prima di virare proprio su Allegri. Nel toto-allenatore entrano anche i nomi dell'ex nemico Sarri e di Pochettino, deciso a lasciare il Tottenham: «Addio in caso di vittoria della Champions? Potrei lasciare anche se fossi sconfitto».

