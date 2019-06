Timothy Ormezzano

TORINO - Al solito, Maurizio Sarri non ha fatto catenaccio. Nel suo primo giorno da juventino ha risposto colpo su colpo al fuoco di domande , senza rinnegare il suo tifo per il Napoli né il suo passato (antijuventino?). E ha rilanciato la sfida in Italia e in Europa: «Vincere sarà il mio primo pensiero fin dal mattino. La Champions va inseguita con feroce determinazione». Il Sarriball è compatibile con i successi: «L'obiettivo di vincere non è antitetico a quello di divertirsi». Dire di sì alla Signora è stato facile: «Mai visto una società così determinata. I dirigenti mi hanno subito convinto. Per me è il coronamento di un lungo percorso».

Non ha rinnegato nulla, Sarri: «A Napoli avevo il dovere morale di fare il possibile per sconfiggere la Juve. Rifarei tutto, ma è un capitolo è chiuso».

Certe ironie su chi ha le maglie a strisce «erano figlie di una litigata con Orsato dopo Empoli-Milan». Il dito medio ostentato un anno fa allo Stadium ai suoi nuovi tifosi è stato «un brutto gesto nei confronti di dieci o venti stupidi Non ho niente contro i veri tifosi della Juve». Poi, in merito al suo atteso ritorno da nemico al San Paolo: «Gli applausi o i fischi saranno comunque una dimostrazione di amore». A Torino, per ora, tanta indifferenza: nessun tifoso presente al Sarri-Day.

Quanto allo stile Juve («non so bene cosa voglia dire»), il Comandante ha regalato una splendida battuta: «In panchina con la tuta o l'abito? L'importante è che non mi mandino nudo, ho una certa età...». Confermato il suo viaggio da Cristiano Ronaldo, nel resort greco di Costa Navarino: «Paratici mi ha chiesto di incontrare i giocatori più rilevanti. Spero di aiutare CR7 a centrare altri record mondiali».

Poi un a dritta a Bernardeschi («mi piace molto, gli manca solo un po' di continuità: deve specializzarsi in un ruolo») e una carezza a Dybala («un talentuoso») e Douglas Costa («ha un potenziale ancora inesploso»), entrambi più vicini alla conferma.

Più complessa la posizione di Higuain, il figliol prodigo di Sarri. Che passa la palla alla società: «Al Pipa voglio tanto bene. Molto dipende da lui. I dirigenti della Juve lo conoscono come me. Decideremo insieme».

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

